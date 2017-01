CVM Tomis a jucat departe de valoarea sa

Voleibaliştii de la CVM Tomis au revenit aseară la Constanţa după o călătorie obositoare, care a durat aproximativ 15 ore, pe ruta Czestochowa - Katowice - Frankfurt - Bucureşti - Constanţa. Jucătorii şi antrenorii erau încă apăsaţi de înfrîngerea suferită marţi seară, 0-3 (16-25, 28-30, 18-25) cu Domex Czestochowa în manşa tur din sferturile de finală ale Cupei CEV. “Nu am început prea bine, cred că presiunea publicului a fost foarte mare. Cred că putem să ne revanşăm în retur şi să ne calificăm dacă vom servi mai bine şi vom fi mai eficienţi la blocaj”, spune Erkan Togan, singurul jucător al Tomisului care a dat randament în faza de atac. “Am intrat greu în meci şi abia în setul al doilea am atins un nivel de joc ceva mai ridicat. Cred că dacă am fi cîştigat acel set, altul era rezultatul. În opinia mea, decisiv pentru victorie a fost terenul propriu! Cînd joci acasă, eşti avantajat, aţi văzut ce public devotat au, iar în astfel de meciuri acest aspect este foarte important”, a declarat brazilianul Daivison Ferreira “Dede”, care a evoluat doar pe finalul partidei, însă a făcut bine faţă nivelului de joc, reuşind şase puncte.

Foarte afectat de eşec era şi antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. “Am făcut faţă jocului doar în setul al doilea şi sînt foarte dezamăgit. Echipei mele i-a lipsit caracterul pe care l-a arătat în meciurile cu Innsbruck şi Rovaniemi, pur şi simplu i-a fost frică să cîştige! Păcat, pentru că în sală a fost o atmosferă foarte frumoasă, care te stimulează să joci bine, mai ales în faţa unui adversar de valoare. Cîţiva dintre jucători nu au evoluat la adevărata lor valoare, dar sper să se revanşeze la Constanţa”, consideră canadianul, care le-a dat liber jucătorilor pînă astăzi după-amiază, cînd i-a rechemat la antrenament. Vineri dimineaţă este programată o altă şedinţă de pregătire, iar în cursul după-amiezii jucătorii constănţeni vor face deplasarea la Buzău, pentru meciul din campionat cu echipa locală Constam, programat sîmbătă, de la ora 17.00. Returul cu Domex va avea loc joia viitoare, pe 31 ianuarie, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa.