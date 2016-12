CVM Tomis a lăsat o impresie frumoasă la Sankt Petersburg

Reveniţi din Rusia, unde au ocupat locul 5 la Memorialul “Vyacheslav Platonov”, jucătorii de la CVM Tomis Constanţa se antrenează în sala din Complexul Sportiv Tomis pentru campionatul care va debuta pe 2 octombrie. Acest prim turneu de pregătire, dintre cele trei aflate în programul formaţiei constănţene, a fost considerat ca foarte util de antrenorii şi jucătorii Tomisului. „Cred că e şi loc de mai bine în evoluţia echipei, faţă de ce am jucat la Sankt Petersburg. Avem o mică problemă la cei doi coordonatori, pentru că unul este vârstnic (n.r. - Ilieş are 33 de ani), iar celălalt este tânăr şi lipsit de experienţa meciurilor la nivel înalt (n.r. - Lescov are 20 de ani). Poate şi acesta e motivul pentru care am fost foarte aproape de a câştiga cu 3:1 meciurile de la Sankt Petersburg cu Fakel Novy Urengoy şi cu Dinamo Moscova, când am condus în setul 4 cu 5-6 puncte, dar am pierdut de fiecare dată cu 2:3. Echipa a jucat bine şi sunt mulţumit de felul cum s-au comportat jucătorii. Toţi antrenorii ruşi prezenţi acolo m-au felicitat pentru că avem echipă bună şi pentru că Tomis a jucat frumos”, a declarat antrenorul principal Viktor Sidelnikov. „Consider ca bune evoluţiile echipei noastre, ţinând cont de valoarea turneului şi a adversarelor pe care le-am întâlnit. Chiar foarte bune, pentru că echipa este aproape în întregime nouă. Locul 5 poate că nu sună prea bine, dar nu uitaţi că am jucat patru meciuri de câte cinci seturi, maximum posibil. Oricum, pentru noi nu rezultatul a fost cel mai important, ci faptul că ne-am verificat şi am început să ne omogenizăm”, consideră Cristian Chiţigoi. „A fost un turneu bun, cu echipe de mare valoare, cu nivel foarte ridicat. Am jucat seturi cât pentru 5-6 meciuri, plus că au fost multe puncte foarte lungi, obositoare. Echipa s-a mişcat foarte bine, zic eu, chiar dacă mai avem de lucrat la unele capitole, dar suntem pe drumul bun”, crede Andrei Spînu. „A fost un turneu frumos, în care au participat echipe de valoare, cu nume în voleiul mondial. Cred că noi am făcut o figură frumoasă, ţinând cont că am obţinut două victorii în patru meciuri şi ne-am pus la punct relaţiile de joc, cât de cât. Mai avem două turnee de disputat şi ne vom mai îmbunătăţi jocul până la începutul campionatului”, a spus Marin Lescov.

Până la startul campionatului, vicecampioana României va mai lua parte la două turnee: în perioada 17-19 septembrie la Dej, iar în perioada 24-26 septembrie la Gabrovo (Bulgaria).