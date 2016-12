CVM Tomis a pierdut clar duelul cu Resovia

Marți seară, în Sala Sporturilor din Constanța, CVM Tomis a primit vizita echipei poloneze Asseco Resovia Rzeszow, într-o partidă contând pentru 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League, Grupa G, etapa a 2-a. Conform așteptărilor, formația oaspete și-a materializat superioritatea lotului și pe tabela de marcaj, care la finalul partidei a afișat scorul de 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).

Voleibaliștii constănțeni au încercat să se ridice la nivelul de joc al finalistei de anul trecut din Liga Campionilor și au izbutit asta destul de des. Formația poloneză a făcut diferența cu serviciul și atacul, însă prestația Tomisului a fost mult peste cea din meciul de campionat cu Craiova. În primul set, Resovia s-a distanțat pe tabelă grație centrului Pashytskyy, care a realizat șapte puncte, inclusiv pe primele patru ale echipei sale! Gazdele au echilibrat disputa, dar pe final au apărut greșelile la serviciu și atac, iar primul act le-a revenit oaspeților la 20. Constănțenii au condus cu 5:3 și 6:4 în setul secund, apoi polonezii au egalat și au mărit diferența grație unui joc solid al extremelor. Tomis s-a apropiat la 18:20 pe serviciul lui Gotch, dar nu a putut să treacă de punctul 19. Campioana României a început bine și setul 3 (4:2, 6:4), Stancu reușind două blocaje la Kurek. Resovia a început să forțeze serviciul, Kurek a fructificat mai multe contraatacuri, dar oaspeții au profitat și de câteva „cadouri” oferite de ai noștri, care au greșit nepermis în momente cheie ale setului.

Au evoluat formațiile: CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Mitev 5p - Pavel 9p, Ragin 2p, Stancu 6p (3 blocaje), Ananiev 9p, Gotch 8p și Skundric - libero; Resovia (antrenori Andrzej Kowal și Marcin Ogonowski): Drzyzga 1p - Kurek 20p (5 blocaje), Pashytskyy 10p, Dryja 4p, Lyneel 10p (3 ași), N. Penchev 8p și Wojtaszek - libero (a mai jucat: Perlowski).

Celălalt meci din etapa a 2-a a Grupei G, #Dragons Lugano - Volley Asse-Lennik, se va disputa joi seară, de la ora 20.30. În etapa viitoare, CVM Tomis va întâlni în deplasare formația elvețiană #Dragons Lugano, partida fiind programată la data de 3 decembrie.

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Așa cum am anticipat, meciul a fost foarte dificil, dar noi am dat pe teren tot ce am putut și am avut momente în care am jucat de la egal cu o echipă foarte bună. Sperăm că publicul a fost mulțumit de evoluția noastră de astăzi” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„Chiar dacă am pierdut, partida a fost una frumoasă. Resovia este mai puternică decât Tomis și a meritat să câștige la Constanța, așa cum și anul trecut a meritat să joace Final Four în Champions League. Noi am reacționat bine și am jucat un volei de calitate, în ciuda problemelor de lot pe care le avem. Cred că echipa noastră a ieșit de pe teren cu capul sus” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„În niciun caz nu a fost o victorie ușoară pentru echipa noastră. Nu sunt mulțumit de felul cum am jucat, mai ales de erorile la preluare din setul al treilea. Importantă este victoria și sunt conștient că putem juca mult mai bine decât atât” - Andrzej Kowal (antrenor principal Resovia).

YORDANOV A PLECAT DE LA TOMIS!

Una peste alta, eșecul nu a fost unul supărător, dacă ne gândim la problemele apărute la Tomis. Tehnicianul bulgar Martin Stoev a trebuit să facă față înaintea acestei partide unor probleme de efectiv greu de surmontat. Accidentarea mai veche a lui Gotch (fractură la deget) l-a împiedicat pe canadian să evolueze la capacitatea obișnuită. El a fost titularizat în locul lui Pavel, care a fost utilizat ca universal în această partidă, pentru că Yordanov, căpitan al echipei constănțene în meciurile de până acum, s-a supărat după înfrângerea cu Craiova și a decis să plece de la Tomis! El a mai rămas în România doar pentru a lua loc pe banca de rezerve la meciul cu Resovia, astfel încât gruparea constănțeană să nu fie amendată pentru că a aliniat la o întâlnire din Liga Campionilor mai puțin de 12 jucători. Voleibalistul bulgar a decis să-și rezilieze contractul, nemulțumit de hotărârea clubului de a reține 20% din veniturile jucătorilor și antrenorilor pe lunile noiembrie și decembrie, în urma celor cinci puncte pierdute în primele patru etape ale Diviziei A1. Oricum, banii nu sunt pierduți de jucători, pentru că, dacă echipa se va redresa în clasament până în ianuarie, ei îi vor primi înapoi! Yordanov, însă, n-a mai vrut să rămână la Constanța ca să lupte pentru remedierea situației...

Iar Tomis a strâns 12 jucători pe foaie cu accidentatul Vologa, care a suferit săptămâna trecută o entorsă la gleznă și este indisponibil! Un alt voleibalist constănțean care nu a putut fi utilizat din cauza unei accidentări a fost Laza, care a acuzat dureri la spate și nu s-a antrenat duminică și luni.

