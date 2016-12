CVM Tomis a pierdut în tie-break la Baia Mare

15:02:42 / 22 Noiembrie 2015

Starea actuala

Dragi orieteni, au fost mai bine de 10 ani de performanta maxima la Constanta. Echipa de volei TOMiS a incantat de-a lungul timpului sepctatorii care au gasit de cuviinta sa vina la sala sau pe telespectatori. CVM TOMIS a imvins echipele de traditie ale tarii, castigand nenumarate cupe si campionate in plan intern. In cupele europene, prezenta echipei a crescut semnificativ in ultimii 10 ani, pas cu pas. Echipe mari ale Europei, in competitiile oficiale au fost nevoite sa se recunoasca invinse: Bled, Halkbank, Roeselare, Innsbruck, Galatasaray, Chestochowa, Fenerbache, ,Paris Volley, Wegiel, Olympiakos, etc. imi pare tare rau ca nu am reusit o victorie oana acum in fata unei echipe rusesti sau o calificare in fata uneia din Polonia. Ca sa poti fi competitiv in plan european aveam nevoie atat de jucatori cat si de antrenori straini. In aceasta perioada am fost sustinuti de firme private ( e drept, nu intr-atat pe cat mi-as fi dorit) cat si,mmai ales, de autotitatile locale care, de-a lungul timpului au inteles ca sportil reprezinta o parte activa a vietii cetatii noastre. In toata aceasta perioada inclusiv impozitele au fost achitate, toate, la zi, catre statul roman. Suntem astazi intr-un moment greu, de cumpana pentru club, un club care si-a facut datoria pentru zona aceasta de tara. Nu mai conteaza daca voleiul a fost apreciat in egala masura cu alte sporturi, eu sunt multumit ca pana acum s-a putut. Ce facem insa de acum incolo? pentru ca, se pare, inclusiv multi sustinatori, care nu-mi dau seama cu ce au contribuit la performantele amintite, au -in sfarsit- satisfactia ultimelor infrangeri.