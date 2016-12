CVM Tomis a pierdut la Dej şi meciul, dar şi şefia clasamentului

Sâmbătă, în etapa a 9-a din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a înregistrat a doua înfrângere în acest campionat şi a pierdut poziţia fruntaşă în clasament, chiar în favoarea echipei adverse. Unirea Dej a câştigat meciul cu 3:1 (34:32, 25:17, 12:25, 25:21) şi are acum două puncte avans în clasament faţă de SCM U. Craiova şi CVM Tomis Constanţa, oltenii având un setaveraj superior faţă de dobrogeni.

Primul set al partidei de la Dej a fost unul maraton şi s-a încheiat după ce cele două formaţii au jucat 66 de puncte! Susţinuţi de un public entuziast, care a umplut sala din Dej, jucătorii echipei gazdă s-au mobilizat mai bine şi au reuşit să obţină o victorie de trei puncte, chiar dacă au avut un ”scurtcircuit” în setul al treilea. „A fost un meci foarte slab pentru echipa noastră şi o evoluţie sub aşteptări, după un joc care nu face cinste eforturilor depuse de conducerea clubului. Echipa din Dej a fost mai motivată, iar prestaţia jucătorilor noştri a fost inferioară celei din meciul pierdut la Bucureşti, 2:3 cu CSM. Este un puternic semnal de alarmă, de care trebuie să ţină cont toată lumea”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis. „Un meci dificil pentru noi, pe care îl puteam câştiga dacă nu ar fi fost atâtea greşeli neforţate. Au fost prea multe greşeli la serviciu şi la atac, în special în seturile 1 şi 4, dar serviciul a fost principala noastră problemă. Din cauza atâtor greşeli nu am reuşit să ne găsim ritmul. La celelalte capitole am fost mai buni ca echipa din Dej, respectiv la preluare, atac şi blocaj”, a spus antrenorul principal Radovan Gacic. Au evoluat pentru CVM Tomis: Gonzalez - Bojic, Stancu, Bojovic, Terzic, Borota şi Tănăsescu-libero (au mai jucat: Spînu, Laza, Lescov şi Merkushev).

Celelalte rezultate din etapa a 9-a: SCM U. Craiova - Dinamo Bucureşti 3:0 (25:22, 25:22, 25:19); VCM LPS Piatra Neamţ - Steaua Bucureşti 3:0 (25:23, 25:19, 25:20); CSM Agronomia Bucureşti - Phoenix Şimleul Silvaniei 0:3 (22:25, 22:25, 22:25); Remat Zalău - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:0 (25:12, 25:14, 25:17). Universitatea Cluj a stat. Clasament: 1. Unirea Dej 20p/8j (setaveraj: 22:7); 2. SCM U. Craiova 18p/8j (22:12); 3. CVM TOMIS CONSTANŢA 18p/8j (21:12); 4. Explorări Baia Mare 15p/8j (19:13); 5. Dinamo Bucureşti 15p (15:13); 6. Phoenix 14p (19:17); 7. VCM Piatra Neamţ 11p/8j (12:17); 8. Remat Zalău 10p/8j (14:15); 9. CSM Bucureşti 7p/8j (10:20); 10. Steaua Bucureşti 7p/8j (9:18); 11. U. Cluj 0p/8j (2:24).

MÂINE ESTE PROGRAMATĂ PLECAREA ÎN POLONIA. Voleibaliştii constănţeni au ajuns duminică dimineaţă în Bucureşti, acolo unde vor rămâne până mâine, când vor pleca în Polonia. CVM Tomis se va antrena în Sala Agronomia înaintea deplasării în Polonia pentru jocul de miercuri cu PGE Skra Belchatow, din etapa a 5-a a Ligii Campionilor, partidă programată în Atlas Arena din Lodz, de la ora 21.30.