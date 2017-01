CVM Tomis a pierdut la Zalău

La două zile după succesul cu 3-0 obţinut la Şimleul Silvaniei, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a susţinut şi restanţa din etapa a noua a Diviziei A1 la volei masculin, la Zalău, cu formaţia locală Remat. Gazdele au jucat cu multă ambiţie şi au reuşit să producă una dintre surprizele campionatului, cîştigînd cu 3-1, pe seturi 27-25, 24-26, 25-15 şi 25-23! „A fost o mare diferenţă între meciul de la Şimleu şi cel de la Zalău. Dacă sîmbătă formaţia adversă nu a pus probleme, cei din Zalău s-au mobilizat exemplar şi au cîştigat pe merit, pe fondul unui joc foarte slab al echipei noastre”, a declarat Serhan Cadîr, directorul executiv al grupării constănţene. Cu toate că antrenorul Stelio De Rocco a început meciul împotriva Rematului cu formula standard, titulari fiind Ilieş - Erkan, Ivkovic, Hein, Ashlei, Daivison şi libero Tănăsescu, Tomisul nu a izbutit să-şi continue seria pozitivă, oprindu-se la patru victorii consecutive. Nici intrările lui Voinea, May, Yankov şi Toronyai nu au schimbat prea multe în evoluţia campionilor, deficitari în special la capitolul blocaj. Meyer nu a fost utilizat, în timp ce Began şi Mihăilă au rămas în tribună. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Adrian Gontariu, redutabil atît în atac, cît şi la serviciu. „Am făcut un joc bun ca echipă, dar îmi pare rău că s-a întîmplat tocmai cu Tomis. Sper ca această înfrîngere să nu încurce Constanţa... Mai bine cîştigam 3-0 cu Steaua şi pierdeam cu Tomis! La Constanţa am avut o perioadă foarte bună şi m-am simţit excelent. Am o admiraţie deosebită pentru formaţia constănţeană şi cred că Tomis este cea mai bună echipă din campionat”, a spus fostul component al grupării de pe Litoral Adrian Gontariu. Constănţenii au plecat aseară din Zalău şi au înnoptat la Tg. Mureş, urmînd să ajungă acasă abia diseară. Următorul meci al Tomisului este programat sîmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, adversara fiind... Remat Zalău.

Clasament

1. CVM TOMIS 19 16 3 52:19 35

2. Steaua Bucureşti 19 14 5 47:23 33

3. Dinamo Bucureşti 19 14 5 46:31 33

4. VCM Piatra Neamţ 17 13 4 45:20 30

5. Explorări Baia Mare 18 12 6 44:28 30

6. Remat Zalău 19 11 8 41:35 30

7. Unirea Dej 19 9 10 41:38 28

8. Constam Buzău 19 8 11 38:41 27

9. VCM Rm. Sărat 19 5 14 29:46 24

10. U. Cluj 19 5 14 24:48 24

11. Şimleul Silvaniei 18 4 14 17:47 22

12. LAPI Dej 19 1 18 6:54 20

