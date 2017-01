CVM Tomis a rămas doar cu campionatul

Aşa cum am mai anunţat, campania europeană 2010-2011 a echipei CVM Tomis Constanţa s-a încheiat prematur. După patru sezoane în care formaţia de pe Litoral a ajuns în sferturi de finală sau chiar în Final Four, voleibaliştii constănţeni se vor concentra acum doar asupra campionatului, fiind pentru întâia oară când nu apucă să joace în Europa şi în lunile ianuarie sau februarie! CVM Tomis se gândeşte deja la revanşă, pentru această campanie ratată şi pentru pierderea campionatului trecut. Cel mai frumos cadou pe care l-ar putea face fanilor este readucerea la Constanţa a titlului naţional, care ar putea însemna participarea în ediţia viitoare a Ligii Campionilor. CVM Tomis s-a despărţit de Europa cu încă un meci încheiat cu 3:0 pentru adversari, al patrulea din această ediţie a Cupelor Europene! Miercuri, la Surgut, gazdele de la Gazprom-Ugra „n-au avut probleme în returul cu echipa română”, scrie site-ul oficial al clubului siberian. Ruşii au „dat tare” cu serviciul, ca şi la Constanţa! De exemplu, în primul set, Bestuzhev a intrat la serviciu la scorul 13:14 şi a ieşit la 20:14! Antrenorii lui Ugra l-au încercat pe Rodichev în postura de universal, în locul titularului obişnuit, Nosenko. Acesta a jucat doar în ultimul set, atunci când Rodichev a trecut extremă în locul „căpitanului” Shulepov, absent la Constanţa. Tot în ultimul set a evoluat şi coordonatorul Kobzar, în locul lui Khabibullin. La CVM Tomis, Viktor Sidelnikov a utilizat acelaşi sextet de start în primele două seturi, în care au mai jucat Bahov, Janosik şi Chiţigoi. În setul 3, Spînu l-a înlocuit pe Began, Janosik pe Lescov şi Bahov pe David.

Au evoluat - Surgut (antrenor Andrey Kobzar): Khabibullin 3 puncte - Rodichev 11p, Gutsalyuk 8p, Kadziewicz 7p, Bestuzhev 12p, Shulepov 4p şi Martiniuk - libero (au mai jucat: Kobzar 1p şi Nosenko 6p); CVM Tomis (antrenori: Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Ditlevsen 14p, Began 4p, Macovei 7p, Merkushev 6p, David şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Bahov 3p, Janosik, Chiţigoi şi Spînu 1p).

„Am ajuns la Surgut după un meci de campionat foarte dificil, jucat în deplasare (n.r. - 3:2 cu Remat Zalău), apoi am avut şi o călătorie foarte lungă. Cred că puteam juca şi mai bine ca astăzi (n.r. - miercuri), dar nu cu mult. Echipa rusă este cu adevărat foarte puternică. Mi-a făcut plăcere să revin aici, la Surgut, şi le cer scuze fanilor ruşi că echipa mea nu a arătat în acest meci un volei prea bun”, a declarat Viktor Sidelnikov, antrenor principal la CVM Tomis. „Nu am avut în echipa din România un adversar de clasă. Asta nu înseamnă că am câştigat foarte uşor, însă victoria a fost dincolo de orice îndoială. Pe Nosenko l-am odihnit pentru meciul următor, cu Lokomotiv Novosibirsk”, a spus Andrey Kobzar, antrenor principal la Gazprom-Ugra. „Nu pot să spun că a fost o victorie uşoară, dar am forţat exact atât cât a fost nevoie ca să câştigăm. Ne-am conservat forţele pentru campionatul Rusiei, care este principalul nostru obiectiv”, a declarat Makar Bestuzhev, extrema formaţiei ruse, pentru site-ul clubului din Surgut.

Reveniţi abia aseară la Constanţa, Began şi compania mai au la dispoziţie o singură zi de pregătire pentru ultimul meci oficial din 2010, cu CSMU LPS Suceava, programat sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor. Partida va conta pentru etapa a 11-a din Divizia A1, ultima din tur.