CVM Tomis a rămas neînvinsă în campionat

Club Volei Municipal Tomis Constanța și-a continuat seria de victorii din Divizia A1 la volei masculin, reușind în etapa a 14-a al... 14-lea succes consecutiv. Unul conturat destul de greu în fața ocupantei locului 5, CSM Bucureşti, care a tras cu dinții pentru a pleca din Constanța cu puncte! Campionii au jucat iarăși un meci de cinci seturi, la patru zile după întâlnirea cu Piacenza, din Liga Campionilor, dar de data aceasta deznodământul le-a fost favorabil, scorul final fiind CVM Tomis Constanța - CSM Bucureşti 3:2 (25:17, 26:28, 23:25, 25:17, 15:8). Cum Zalăul a obținut trei puncte la derby-ul cu Craiova, sălăjenii au recuperat un punct din dezavantajul față de Tomis, care conduce acum în clasament cu patru puncte avans.

CONSTĂNȚENII AU PIERDUT UN PUNCT PE TEREN PROPRIU

Antrenorul Martin Stoev a optat pentru Pavel ca al treilea român obligatoriu în teren, pe postul de universal, Simeonov fiind menajat după accidentarea din partida cu italienii. Iar începutul de meci le-a fost favorabil gazdelor, care au apăsat tare pe serviciu (s-a remarcat Zhekov) și au câștigat lejer primul set. În ciuda unui start lansat în actul al doilea, 5:1 pe serviciul lui Laza, Tomis nu a putut să țină de acest avantaj, iar bucureștenii au trecut întâia oară la conducere, scor 11:10. S-a mers cap la cap până la punctul 21, când oaspeții s-au detașat la 23:21 și 24:22, dar gazdele au trimis setul în prelungiri. A fost 25:24 pentru CSM, apoi 26:25 pentru Tomis, dar în cele din urmă greșelile constănțenilor au trimis setul în tabăra adversă! Încurajată de această reușită, formația bucureșteană a controlat setul al treilea, în care Constanța a egalat la 18 și la 23, dar mai mult nu a putut. A fost un set în care Stoev a schimbat formula de echipă, cu Simeonov universal și Aciobăniței extremă, rodând-o pentru ultimele două seturi, în care oaspeții nu au mai reușit să facă față. CSM obține un punct prețios în lupta pentru locul 5, iar Tomis iese cu bine dintr-o dispută dificilă, pentru că titularii au resimțit din plin efortul depus în jocul de marți, din Liga Campionilor.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 9p (3 blocaje, 4 ași) - Pavel 4p, Laza 10p (3 blocaje), Spînu 20p (7 blocaje), Janic 19p (3 blocaje), Petkov 7p și Rosic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Stancu, Aciobăniței 11p, Simeonov 15p); CSM (antrenori Viktor Karagyozov și Iulian Pîslaru): Dimitrov 4p - Matei 21p, Milotin 8p (3 blocaje), Vlasev 10p, Bratosin 5p, Dukic 15p (3 blocaje) și Gavrilovic - libero (au mai jucat: Cătălin Miron, Bontea 1p, Iftime).

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„A fost încă un meci dificil pentru noi, încă un meci de campionat în care adversarii au evoluat fără presiune, conștienți că ne sunt inferiori și că nu au nimic de pierdut, însă dornici să producă o surpriză. Important este că, în cele din urmă, echipa a arătat caracter și a câștigat, chiar dacă am cedat din nou un punct pe teren propriu” - Andrey Zhekov (căpitan CVM Tomis).

„CSM arată din ce în ce mai bine, dar și noi ne-am făcut puțin meciul greu, când am ridicat piciorul de pe accelerație, iar asta s-a văzut. Până la urmă, am dat dovadă de caracter, am apăsat din nou pe serviciu și ne-am impus. Cred că pe viitor va trebui să jucăm și mai serios, să nu ne facem singuri viața grea atunci când nu este cazul. Cred că, dacă jucăm puțin mai concentrat, putem să terminăm meciurile mai repede, ca să nu mai pierdem puncte și să facem economie de energie” - Andrei Laza (jucător CVM Tomis).

„Este un rezultat mare pentru noi, un punct pe care am sperat că îl putem obține, mai ales că Tomis a avut un program foarte dificil în ultima perioadă. Constanța a jucat meciuri grele în Liga Campionilor, în care a dat totul pentru a afirma voleiul românesc la nivel internațional, iar lucrul acesta s-a văzut” - Ciprian Matei (căpitan CSM București).

„A fost puțin dificil să obținem această victorie, pentru că echipa a resimțit oboseală, iar Dragoș Pavel nu este încă la nivelul său optim, după accidentarea din decembrie. A trebuit să-l introduc pe Simeonov, pentru că nu ne permiteam să pierdem partida” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

Celelalte rezultate din etapa a 14-a: CSVM Zalău - SCM U. Craiova 3:1 (25:18, 25:18, 24:26, 30:28); Unirea Dej - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:23); VCM LPS Piatra Neamţ - Phoenix Şimleu Silvaniei 3:2 (25:23, 26:24, 13:25, 22:25, 15:13); Steaua București - Dinamo Bucureşti 3:2 (21:25, 20:25, 25:16, 25:18, 15:10); VC Banatul Caransebeș - Arcada Galați 3:2 (23:25, 25:22, 21:25, 25:21, 15:9).

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 39p (setaveraj 42:10); 2. CSVM Zalău 35p (38:14); 3. Dinamo Bucureşti 29p (34:20); 4. SCM U. Craiova 27p (35:24); 5. CSM Bucureşti 21p (31:27); 6. Arcada Galaţi 20p (29:31); 7. Unirea Dej 17p (22:31); 8. VCM Piatra Neamţ 16p (25:33); 9. Explorări Baia Mare 15p (23:34); 10. Phoenix Șimleu 13p (19:34); 11. Banatul Caransebeș 12p (22:37); 12. Steaua Bucureşti 8p (14:39).

