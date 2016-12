CVM Tomis a ratat primul trofeu al sezonului

Săptămâna trecută, la Cheile Grădiștei, au avut loc turneele finale ale Cupei României la volei, competițiile fiind câștigate de Știința Bacău (feminin) și CSVM Zalău (masculin). Pentru sălăjeni a fost primul trofeu cucerit sub noul nume, echipa numindu-se Remat până în vara anului 2013. Zalăul a trecut în finală cu scorul de 3:0 (25:21, 25:19, 25:18) de CVM Tomis Constanţa, deținătoarea trofeului nereușind să depășească decât în semifinala cu SCM U. Craiova, câștigată cu 3:0, problemele create de criza financiară a clubului. Fără Simeonov, Petkov (plecați de la echipă), Rosic (bolnav) și Aciobăniței (plecat la turneul final al Campionatului European), echipa antrenată de Martin Stoev și Radu Began nu a mai fost formația invincibilă din acest sezon și poate rata incredibil, la potou, cele două trofee pe care ar fi meritat cu prisosință să le obțină, după modul categoric în care a dominat până acum competițiile interne.

„AM DAT TOTUL PE TEREN, DAR NU A FOST DE AJUNS CA SĂ CÂȘTIGĂM ȘI FINALA”

„Este o situație grea la club, care nu este bună pentru nimeni - jucători, antrenori sau conducători. Cu toate acestea, sunt mândru de echipă, pentru că am venit aici, am dat totul pe teren, am câștigat semifinala, am jucat cât am putut de bine și în finală, dar nu a fost de ajuns ca să cucerim trofeul. În finală am fost extenuați și nu ne-a mai ieșit jocul ca în semifinală. Ne dorim ca înaintea meciurilor din finala campionatului să fim cât mai bine pregătiți și să obținem încă un titlu național”, a spus coordonatorul bulgar Andrey Zhekov, căpitanul echipei constănțene. „Avem problemele pe care le știți, dar am venit ca să luptăm pentru trofeu și mă bucur că am ajuns în finală. Deși am fost doar nouă jucători apți, am luptat cât am putut în această finală, dar nu s-a putut mai mult. Am dat totul pe teren și sunt mândru de echipă și de coechipierii mei. Acum avem câteva zile pentru recuperare și sper să jucăm mai bine în partidele din finala campionatului”, a declarat extrema Bojan Janic. „În finală nu ne-a mers jocul, nu putem da vina pe nimeni, dar dacă ne vom pregăti bine în continuare avem încă șanse la titlu. Ne pare rău că s-a încheiat seria de victorii consecutive, dar obiectivul rămâne câștigarea campionatului, iar dacă vom fi bine mobilizați cred că putem îndeplini acest obiectiv. Revin în lot Rosic și Aciobăniței, iar asta va însemna, cu siguranță, mai multe opțiuni pentru antrenori și posibilitatea de a face mai multe schimbări”, a adăugat centrul Andrei Spînu.

„Sunt fericit după ce am câștigat acest trofeu, pentru că am învins în finală o echipă mare, o echipă care în acest sezon a fost printre cele mai bune 12 ale Europei. Este drept, a lipsit de la ei Simeonov, un jucător de mare calitate. Nu mă așteptam să câștigăm, dar în cele din urmă am găsit puterea de a învinge. După o semifinală cu mari emoții, am jucat în finală foarte relaxați, iar adversarii au fost puțin obosiți”, a declarat Stoyan Stoev, tatăl lui Martin și antrenor principal la CSVM Zalău.

PRIMA ÎNFRÂNGERE A TOMISULUI DUPĂ 32 DE VICTORII CONSECUTIVE

Finala cu Zalăul a reprezentat primul meci pierdut în acest sezon de CVM Tomis, în competițiile interne, după 32 de victorii consecutive. Ultima echipă care câștigase în fața constănțenilor, acum un an (2 aprilie 2014), era Dinamo București, în semifinala campionatului trecut! Formația care a realizat eventul în ultimele două sezoane s-a oprit la 32 de victorii consecutive în cele două competiții interne, campionat și Cupa României: ultimele patru meciuri din sezonul precedent (ultimul din semifinala cu Dinamo și cele trei ale finalei cu CSVM Zalău) plus alte 28 din sezonul actual: 25 în Divizia A1 (22 în sezonul regulat plus trei în semifinala cu Dinamo) și trei în Cupa României (cele două din cadrul sferturilor de finală și semifinala cu Craiova). „Ne pare rău că am pierdut primul meci după o lungă perioadă. Tristețea după o înfrângere este un sentiment nou pentru noi. Trebuie să ne gândim mai mult la acest aspect și să scoatem partea pozitivă din acest eșec. Poate că motivația din finala campionatului va fi acum mult mai mare. Sper ca Rosic să se refacă repede, se întoarce și Aciobăniței din Turcia, ca să putem avea un sextet de start normal, pentru că în finala Cupei României a trebuit să intre al doilea coordonator (n.r. - Andrei Stoian) ca trăgător”, a afirmat sârbul Bojan Janic.

PRIMELE MECIURI DIN FINALA CAMPIONATULUI VOR AVEA LOC SĂPTĂMÂNA VIITOARE

Echipele din Constanța și Zalău își vor disputa în acest sezon și titlul național. Finala Diviziei A1 era programată inițial în zilele de 18, 19, 25, 26 și 30 aprilie, dar datele de disputare ale primelor două partide au fost schimbate. În perioada 18-20 aprilie se desfășoară cele patru turnee semifinale ale Campionatului Național de juniori, iar ambele finaliste au în loturile de seniori jucători de 19 ani sau mai mici (Aciobăniței și Vologa - la CVM Tomis, respectiv Bălean și Iov - la Zalău). În aceste condiții, primele două meciuri ale finalei, programate la Constanța, vor avea loc săptămâna viitoare, marți și miercuri, de la ora 18.00, și vor fi transmise în direct de postul Digi Sport.