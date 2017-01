CVM Tomis a realizat eventul şi în acest sezon

Finala mare a Diviziei A1 la volei masculin s-a încheiat rapid, după numai trei partide, dată fiind clara diferenţă de valoare dintre cele două candidate la titlu. CSVM Zalău a jucat destul de bine la Constanţa, săptămâna trecută, dar pe teren propriu nu a avut replică în faţa jucătorilor de la CVM Tomis, care au intrat pe teren hotărâţi să facă Paştele în postura de campioni naţionali pe 2014! Meciul de joi, de la Zalău, câştigat de constănţeni cu un net 3:0 (25:15, 25:23, 25:18), a fost ultimul din acest sezon pentru ambele formaţii, care şi-au asigurat calificarea pentru ediţia viitoare a Cupelor Europene. CVM Tomis va juca în Liga Campionilor, pentru a treia oară consecutiv, iar Zalăul în Cupa CEV.

CEL MAI BUN SEZON DIN ISTORIA CLUBULUI. Reamintim că, în sezonul 2013-2014, CVM Tomis a cucerit şi Cupa României, reuşind astfel eventul pentru al doilea an consecutiv. Acestor performanţe izbutite pe plan intern li se adaugă prestaţia meritorie din Liga Campionilor (trei victorii în şase meciuri, dintre care una asupra viitoarei finaliste a competiţiei, Halkbank, chiar la Ankara!) şi splendida calificare în semifinalele Cupei CEV, competiţie din care a fost eliminată de francezii de la Paris Volley doar după disputarea setului de aur!

„Suntem foarte fericiţi pentru că am încheiat campionatul pe primul loc şi am cucerit titlul naţional. Cred că a fost un an foarte bun pentru Tomis, unul plin de succese. Am reuşit eventul în România, dar am avut performanţe foarte bune şi în Cupele Europene”, a spus coordonatorul bulgar Andrey Zhekov, căpitanul echipei constănţene. „Este prima dată când câştigăm titlul naţional la Zalău, iar asta nu poate decât să ne bucure. Am reuşit eventul pentru al doilea an consecutiv şi suntem fericiţi după această performanţă”, a afirmat centrul Sergiu Stancu. „Mă aşteptam să încheiem finala chiar în primul meci de la Zalău, pentru că este o diferenţă mare de valoare între cele două echipe. Dar şi pentru că băieţii din lotul echipei noastre vroiau să plece acasă pentru a petrece în linişte Sărbătorile de Paşti”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

Voleibaliştii constănţeni au primit medaliile şi trofeul cuvenit campioanei României în Sala Sporturilor din Zalău, apoi s-au urcat în autocar şi au revenit la Constanţa. De vineri, cei mai mulţi dintre ei au intrat într-o binemeritată vacanţă, excepţie făcând jucătorii care vor fi convocaţi la echipele naţionale.