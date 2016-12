CVM Tomis a retras echipa a doua din eșalonul secund

Sâmbătă, în prima etapă din returul Diviziei A2 la volei masculin, Seria Est, echipa a doua a Club Volei Municipal Tomis Constanța trebuia să joace pe terenul Științei Bacău. Meciul nu s-a disputat, conducerea clubului constănțean anunțând federația și pe băcăuani că nu se prezintă, ba mai mult, formația se va retrage din campionat! În șapte etape din tur (în runda a 7-a a stat), CVM Tomis II a înregistrat două victorii și patru înfrângeri, cu care ocupă locul 5 în clasament.

„Echipa a doua a clubului, așa cum am anunțat încă de la înființare, este gândită și participă în competiții cu scopul de a roda jucătorii care nu intră în pregătire cu echipa de seniori. Anul acesta, am început campionatul cu mai mulți jucători care abia terminaseră junioratul și nu erau incluși în lotul echipei de seniori. Însă, în urma unor accidentări, cum a fost cea a lui Dragoș Pavel, avem doi juniori în lotul de 12 al seniorilor, Aciobăniței și Vologa. În plus, Zahar este pe picior de plecare de la noi: suntem în tratative cu Arcada Galați, formație cu care se pregătește deja. Ocunschi urmează să plece și el la o altă echipă, nu știm deocamdată la care. Muscină a fost operat, iar în aceste condiții ne-au rămas foarte puțini jucători de valoare care să poată juca în echipa din Divizia A2. Am fi putut continua campionatul cu sportivi născuți în 1999, dar sunt prea cruzi, sunt încă în formare și nu ar fi putut face față unei competiții de seniori. În aceste condiții, ținând cont și de faptul că situația bugetară pentru anul 2015, fără să exagerez, ar putea fi dezastruoasă, am considerat că ar fi mai bine să ne retragem, iar copiii să evolueze doar în divizia de juniori”, a explicat directorul executiv al grupării constănțene, Serhan Cadâr.

În această toamnă, pentru formația antrenată de Răzvan Parpală şi Radu Began au evoluat doar doi seniori (Zahar are 20 de ani, iar Ocunschi, 19 ani, abia a terminat junioratul), restul fiind juniori și cadeți ai clubului de la țărmul mării. Cooptarea juniorilor Aciobăniței și Vologa în lotul mare și problemele medicale ale lui Muscină, celălalt internațional de juniori al Tomisului, au lăsat echipa-satelit a Tomisului doar cu trei juniori: Gavriz, Petcu și liberoul Cămui. Ceilalți jucători utilizați în Divizia A2 au fost cadeții Dediulescu, Darlaczi, Minghiraș și Izet, talentați, dar încă necopți pentru o competiție de seniori.