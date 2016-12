CVM Tomis a reuşit la Innsbruck victoria cu numărul 27 în Cupele Europene

Miercuri seară, la Innsbruck, echipa Club Volei Municipal Tomis Constanţa a atins borna 50 la capitolul meciuri jucate în Cupele Europene intercluburi. Formaţia de pe litoral participă neîntrerupt în competiţiile europene, începând din sezonul 2005-2006. A început cu două ediţii de Top Teams Cup (aşa s-a numit Cupa CEV până în 2007), au urmat patru participări în Cupa CEV (trei dintre ele dublate de „alunecări” în Cupa Challenge), una în Cupa Challenge şi ultimele două în Liga Campionilor. Bilanţul este unul pozitiv, pentru că 3:1 cu Hypo Tirol Innsbruck reprezintă victoria cu numărul 27 pentru gruparea de pe litoral.

„Mă bucur că am înregistrat a 27-a victorie în Cupele Europene şi că împărţim prima poziţie în clasamentul grupei cu Halkbank Ankara. Vă aşteptăm la sală miercurea viitoare!”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, după meciul de la Innsbruck. Invitaţia se adresează publicului constănţean, care săptămâna viitoare, miercuri, cu începere de la ora 18.00, poate vedea în Sala Sporturilor meciul Tomisului cu Halkbank Ankara, echipa la care evoluează celebrii Kaziyski şi Juantorena.

CVM TOMIS A FOST ECHIPA MAI BUNĂ LA INNSBRUCK. Meciul de miercuri a fost aproape în întregime la discreţia voleibaliştilor constănţeni, gazdele reuşind să dea o replică mai bună doar în setul al treilea, pe care l-au şi câştigat. „A fost un moment de cădere în setul al treilea. Probabil că ne-am văzut prea devreme învingători şi adversarii au demonstrat că ştiu şi ei să joace volei. În continuare, am forţat din nou jocul şi am învins fără probleme”, a spus Andrei Spînu, unul dintre centrii Tomisului. „A fost o victorie pe deplin meritată a Constanţei. Noi doar în setul al treilea am mai luptat un pic şi s-a văzut că putem să ne batem de la egal la egal cu ei. Mai avem mult de muncit”, a afirmat Daniel Găvan, voleibalistul austriac născut în România şi care a renunţat la cariera de jucător în această vară, fiind acum antrenor secund la Hypo. Cariera lui Găvan se confundă practic cu istoria echipei Hypo Tirol, unde joacă din anul 2000. Fost internaţional român, el a evoluat din 2006 pentru naţionala Austriei, fiind în ultimii ani şi căpitanul acesteia.

ŞANSE MARI LA LOCUL 3 ÎN GRUPĂ. Victoria de la Innsbruck şi, mai ales, evoluţia din Olympiahalle ne dau mari speranţe că Tomis poate continua în Cupele Europene după cele şase meciuri din grupă, ori în Liga Campionilor, ori în Cupa CEV. Sistemul de desfăşurare al Ligii este identic celui de anul trecut. Câştigătoarele celor şapte grupe plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 se vor califica în prima fază eliminatorie a competiţiei, denumită play-off-12. Una dintre aceste 13 echipe va fi gazda turneului final şi va fi exceptată de la participarea la play-off-12 şi play-off-6, fiind calificată direct în Final Four. Echipa de pe locul 2 cu cea mai slabă linie de clasament plus cele mai bune trei ocupante ale poziţiei a treia vor continua în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înaintea semifinalelor). Cu cele trei puncte de la Innsbruck, Tomis este aproape sigură de locul 3, fiind favorită la încă un succes clar şi în returul cu Hypo, de la Constanţa (18 decembrie). Mai rămân cele patru meciuri cu favoritele grupei, în care constănţenii trebuie să se autodepăşească pentru a-şi mări zestrea de puncte din clasament. „A fost foarte important să câştigăm la Innsbruck. Este un succes care ne dă şi mai multă încredere în propriile forţe. Ne aşteaptă acum două partide foarte dificile cu Ankara şi cu Wegiel, însă noi vom juca la victorie fiecare meci din această grupă”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev.

MÂINE, CVM TOMIS JOACĂ LA DEJ. Aseară, la întoarcerea din Austria, voleibaliştii constănţeni au rămas în Bucureşti, iar astăzi vor pleca spre Dej, pentru următorul meci de campionat. Jocul de sâmbătă cu Unirea, contând pentru etapa a 3-a a Diviziei A1, va începe la ora 17.00.

CVM TOMIS - ARCADA GALAŢI, ÎN SFERTURILE CUPEI ROMÂNIEI. Miercuri, campioana şi-a aflat adversara din sferturile de finală ale Cupei României, ediţia 2013-2014. Este vorba despre nou-promovata Arcada Galaţi, care a eliminat pe CSM Agronomia Bucureşti cu o dublă victorie, 3:0 şi 3:1. Celelalte înfruntări din sferturi, programate la 26 februarie şi 5 martie 2014, sunt Dinamo Bucureşti - SCM U. Craiova, VCM LPS Piatra Neamţ - Ştiinţa Explorări Baia Mare şi CSVM Zalău - Unirea Dej.