CVM Tomis a revenit în fotoliul de lider

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a reuşit multe faze spectaculoase în meciul de sâmbătă cu Unirea Dej, disputat în Sala Sporturilor şi contând pentru etapa a 14-a din Divizia A1. Pentru campioni, aceasta a fost prima întâlnire din anul 2014 cu propriii suporteri, iar pe lângă jocul bun, au reuşit să le ofere acestora şi o victorie clară, obţinută după numai o oră şi zece minute: CVM Tomis Constanţa - Unirea Dej 3:0 (25:15, 25:17, 25:14).

După un început mai echilibrat, Tomis s-a distanţat de la 14:12 la 21:12 pe serviciul lui Nemec, care a realizat şi trei aşi! La fel au stat lucrurile şi în setul al doilea, gazdele reuşind să ajungă de la 11:10 la 16:10 pe serviciul lui Spînu. Setul al treilea n-a avut istoric, iar la scorul de 10:5, antrenorul Martin Stoev i-a înlocuit pe Stancu şi Zhekov cu Massinatori şi Stoian, fără ca jocul echipei sale să sufere în vreun fel.

A fost un succes destul de lejer pentru formaţia constănţeană, care se pregăteşte pentru două săptămâni foarte dificile, cu câte două meciuri programate în deplasare! Săptămâna aceasta, CVM Tomis va juca la Şimleul Silvaniei şi la Baia Mare, iar săptămâna viitoare la Ankara (în Cupa CEV) şi la Zalău. O altă veste bună de sâmbătă este revenirea echipei noastre pe primul loc al clasamentului, la setaveraj, cu ajutorul celor de la Dinamo Bucureşti, care au învins pe CSVM Zalău cu 3:0.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov - Nemec, Stancu, Spînu, Rodriguez, Bahov şi Ivanov - libero (au mai jucat: D. Pavel, Tănăsescu, Massinatori şi Stoian); Unirea (antrenori Victor Lazăr şi Tiberiu Szilagyi): Dascălu - L. Tofan, Cuk, Coasă, Didorciuc, Filip şi B. Rus - libero (au mai jucat: Dincă, Gemănariu şi D. Rus).

DECLARAŢII DUPĂ MECI „Astăzi (n.r. - sâmbătă) a jucat foarte bine toată echipa, am comis puţine greşeli, de aici şi victoria destul de uşoară. Mă aşteptam la un meci mai strâns între echipele de pe locurile 2 şi 3, dar noi ne-am concentrat foarte mult” - Dmitrii Bahov (jucător CVM Tomis).

„O victorie lejeră până la urmă, iar scorul arată acest lucru. Sper ca această victorie să ne dea mai multă încredere pentru partidele viitoare” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„Am jucat bine astăzi, cu multă concentrare, pentru că obiectivele noastre sunt importante şi nu ne putem permite evoluţii mediocre. Ne aşteaptă partida foarte importantă de la Ankara şi trebuie să jucăm la capacitate maximă contra oricărui adversar. La prima vedere a părut o victorie uşoară, dar să nu uităm că Dejul era pe locul 3 în clasament şi că făcuse destule meciuri bune în acest campionat” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„Constanţa a fost mai bună la toate capitolele. Am întâlnit o echipă foarte bună astăzi, campioana ţării, probabil şi viitoarea campioană a României. Au servit extraordinar astăzi şi nu am reuşit să aducem preluarea, dar am făcut şi foarte multe greşeli neforţate” - Tiberiu Szilagyi (antrenor secund Unirea Dej).

Celelalte rezultate din etapa a 14-a: U. Cluj - Phoenix Şimleul Silvaniei 1:3 (17:25, 30:28, 19:25, 19:25); VCM Piatra Neamţ - Explorări Baia Mare 1:3 (21:25, 25:23, 21:25, 17:25); CSM Bucureşti - SCM U. Craiova 0:3 (19:25, 18:25, 19:25); Dinamo Bucureşti - CSVM Zalău 3:0 (25:18, 25:18, 38:36). Arcada Galaţi a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 33p/12j (setaveraj 33:5); 2. CSVM Zalău 33p (33:9); 3. Dinamo Bucureşti 26p (29:16); 4. SCM U. Craiova 25p/12j (29:15); 5. Explorări Baia Mare 25p (27:17); 6. Unirea Dej 25p (28:18); 7. Phoenix Şimleu 15p (20:27); 8. Arcada Galaţi 14p/12j (15:25); 9. VCM Piatra Neamţ 11p (16:31); 10. CSM Bucureşti 3p (3:37); 11. U. Cluj 0p (6:39).

