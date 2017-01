CVM Tomis a revenit pe primul loc

CVM Tomis şi-a adjudecat fără drept de apel derby-ul cu Remat Zalău, jucat sâmbătă în Sala Sporturilor din Constanţa, şi este practic câştigătoare a sezonului regulat. Voleibaliştii constănţeni au profitat de victoria cu 3:2 obţinută de Dinamo Bucureşti la Dej şi au acum un punct avans în fruntea clasamentului. Meciul din ultima etapă, programat la Suceava, se anunţă ca o simplă formalitate pentru constănţeni.

Revenirea pe banca tehnică a lui Viktor Sidelnikov a însemnat şi revenirea la jocul-spectacol pentru CVM Tomis. Deşi antrenorul rus a efectuat o singură schimbare în sextetul de bază, faţă de echipa utilizată de Gerasimov, Miklashevich în locul lui Minchev pe postul de universal, formaţia constănţeană a părut schimbată radical. A fost vorba în primul rând de atitudinea în teren a jucătorilor, care s-au dăruit exemplar şi au alergat după fiecare minge de parcă era ultima a partidei! În al doilea rând, constănţenii au forţat de fiecare dată serviciul şi în general le-a intrat, chiar dacă sălăjenii au excelat la capitolul preluare. Diferenţa au făcut-o faza de atac, în care gazdele au avut trei atacanţi în mare formă, Miklashevich, David şi Merkushev, iar oaspeţii au greşit foarte mult, şi blocajul, cu Spînu şi Began în mare formă. Scor final: CVM Tomis - Remat 3:0 (25:18, 25:19, 25:21).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Este o victorie mare pentru noi şi de mare moral. Exact ceea ce ne trebuia după rezultatele din ultima vreme. Mulţi ne-au criticat, dar astăzi (n.r. - sâmbătă) am făcut un meci mare şi sper că i-am mulţumit pe cei care au văzut partida. Este victoria lui Viktor Sidelnikov, care în două zile a reuşit să schimbe mult atitudinea echipei. Cred că s-a văzut asta în teren” - Andrei Spînu, jucător CVM Tomis. „În sfârşit am reuşit să jucăm foarte bine de la un capăt la altul al meciului, nu numai un set sau două. Au fost ceva probleme în setul al treilea, dar în cele din urmă ne-am revenit. Întotdeauna am avut încredere în noi şi în faptul că suntem favoriţi la câştigarea campionatului” - Tyler Hildebrand, jucător CVM Tomis. „Am avut puţin timp la dispoziţie pentru a pregăti această partidă. De aceea vreau să le mulţumesc jucătorilor. Au reuşit să se adapteze foarte repede la sistemul tactic pe care l-am folosit, au dat totul pe teren şi au reuşit să învingă. Le-am spus înainte de meci: trebuie să câştigăm neapărat. Nu pentru locul în clasament, pentru că nu depindem numai de noi, ci trebuie să câştigăm pentru moralul nostru, pentru publicul nostru şi pentru noi, ca echipă. Trebuie să ne revenim: avem un lot foarte valoros şi putem juca foarte bine. Mă bucur că jucătorii au avut încredere în mine, în sistemul de joc stabilit” - Viktor Sidelnikov, antrenor principal CVM Tomis. „Suntem dezamăgiţi, pentru că speram să facem un joc mai bun. Am avut mari probleme la faza de construcţie şi de finalizare a atacului. Chiar dacă preluarea a venit bine, nu am făcut puncte. Trebuie să mai lucrăm la acest aspect al jocului. Constanţa a servit foarte bine, a jucat mai bine ca noi şi a meritat victoria” - Andras Geiger, căpitan Remat Zalău. „Am pierdut cu 0:3 şi cred că la cum am jucat nu puteam să emitem pretenţii. Nici măcar la un punct. Sper ca în viitor să ne schimbăm jocul şi să revenim la nivelul arătat anterior. Astăzi (n.r. - sâmbătă), în primul rând, nu a mers faza de side-out, pentru că deşi am preluat bine nu am reuşit să punctăm. Ei s-au apărat foarte bine: blocajul a fost foarte bine pus la punct, iar apărarea în linia a doua a mers foarte bine. Aici a apărut o cădere din partea noastră, pentru că ei au reuşit să menţină un ritm de joc foarte bun” - Mircea Dudaş, antrenor principal Remat Zalău.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Hildebrand - Miklashevich, Began, Spînu, David, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Minchev, Lescov şi Marquinho); Remat (antrenori Mircea Dudaş şi Ovidiu Macarie): Stoian - Nagy, Laza, Josifov, Geiger, Nemeth şi Feher - libero (au mai jucat: Borota, Seiffert, Afloarei şi Mărieş-libero). Au arbitrat: Lucian Năstase (Galaţi) şi Alin Mateizer (Ploieşti). Observator: Virgil Dumitrescu (Bucureşti).

Înaintea partidei, la intrarea în Sala Sporturilor, jucătorii din echipa de cadeţi CVM Tomis Constanţa au oferit flori doamnelor şi domnişoarelor care au venit la meci, cu ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie.

Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă: CSM Bucureşti - SCM U. Craiova 3:0 (25:22, 25:18, 25:23); Explorări Baia Mare - Steaua Bucureşti 3:0 (25:20, 25:19, 25:15); Unirea Dej - Dinamo Bucureşti 2:3 (23:25, 20:25, 25:16, 25:22, 13:15); VCM Piatra Neamţ - U. Cluj 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:20); Torpi Tg. Mureş - CSM U. LPS Suceava 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

Clasament

1. CVM Tomis 21 20 1 60:21 55

2. Dinamo Bucureşti 21 19 2 58:17 54

3. Remat Zalău 21 18 3 57:17 52

4. Explorări Baia Mare 21 14 7 46:27 42

5. Unirea Dej 21 12 9 45:33 38

6. VCM Piatra Neamţ 21 9 12 38:41 30

7. Steaua Bucureşti 21 10 11 36:41 30

8. U. Cluj 21 8 13 34:45 23

9. CSM Bucureşti 21 7 14 32:44 23

10. SCM U. Craiova 21 7 14 31:47 23

11. CSMU LPS Suceava 21 1 20 9:60 5

12. Torpi Tg. Mureş 21 1 20 9:62 3