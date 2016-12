După trei partide câştigate cu 3:2, CVM Tomis a obţinut, pe teren, o victorie de trei puncte, 3:1 (26:24, 23:25, 25:19, 25:20) cu Steaua Bucureşti, pentru că în etapa trecută s-a impus, fără joc, cu 3:0. În plus, beneficiind de succesul formaţiei Dinamo Bucureşti, 3:1 la Zalău, cu Remat, CVM Tomis a revenit pe primul loc în clasament înaintea derby-ului cu... Dinamo, programat sâmbătă, la Bucureşti, de la ora 16.30, în etapa a 18-a a Diviziei A1 la volei masculin.

În partida de ieri, din Sala Sporturilor, formaţia antrenată de Ljubomir Gerasimov şi Răzvan Parpală şi-a îndeplinit obiectivul, dar, din nou, evoluţia voleibaliştilor constănţeni a fost una oscilantă. În primul set, Tomis a condus cu 16:12 la al doilea time-out tehnic, dar a fost egalată la 20. După 23:21 am notat din nou o egalitate, la 24, pentru ca ultimele două puncte ale setului să aparţină gazdelor. În setul secund, Tomisul a condus cu 20:16 şi se părea că nu va avea emoţii, însă a fost egalată la 20 şi a cedat setul cu 23:25. Sub ameninţarea pierderii unui nou punct acasă, constănţenii au strâns rândurile, adjudecându-şi următoarele două seturi, cu 25:19 şi 25:20.

„Am avut iar un meci cu oscilaţii în joc. Atunci când ne concentrăm jucăm foarte bine. Este bine că am revenit după setul secund, pe care l-am pierdut, pentru a ne impune cu 3:1 şi a obţine toate cele trei puncte”, a declarat Tyler Hildebrand, coordonatorul de joc al Tomisului, completat de coechipierul său Petrişor Macovei: „În sfârşit, am reuşit să obţinem trei puncte după o serie de meciuri câştigate cu 3:2 în care am pierdut puncte importante. Din păcate, iarăşi s-au văzut momente de slăbiciune în jocul nostru, pe care trebuie să le rezolvăm înaintea meciului cu Dinamo”. „Am fost foarte aproape de a pleca cu un punct de la Constanţa. Trei seturi am jucat bine spre foarte bine, dar nu ştiu ce s-a întâmplat în setul patru”, a spus Daniel Banu, antrenorul principal al Stelei.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Ljubomir Gerasimov şi Răzvan Parpală): Hildebrand - Minchev, Began (cpt.), Spînu, David, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai evoluat: Macovei, Lescov, Miklashevich şi Bahov); Steaua (antrenori Daniel Banu şi George Grigorie): Toboşi - Oancea (cpt.), Milotin, Măcicăşan, Carpen, Romanescu şi B. Rus - libero (au mai evoluat: Roşu şi Farcaş). Au arbitrat: Florin Dimachi (Galaţi) şi Mihai Rusinoiu (Brăila). Observator: Radu Farmuş (Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei: SCMU Craiova - U. Cluj 2:3 (22:25, 25:20, 22:25, 25:16, 8:15), Unirea Dej - CSMU LPS Suceava 3:0 (25:17, 25:22, 25:14), VCM Piatra Neamţ - Explorări Baia Mare 0:3 (26:28, 20:25, 23:25), Remat Zalău - Dinamo Bucureşti 1:3 (26:28, 21:25, 26:24, 20:25), CSM Bucureşti - Torpi Tg. Mureş 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).

Clasament

1. CVM Tomis 17 17 0 51:16 46

2. Remat Zalău 17 15 2 48:14 43

3. Dinamo Bucureşti 17 15 2 46:14 43

4. Explorări Baia Mare 17 11 6 37:24 33

5. Unirea Dej 17 10 7 37:27 31

6. VCM Piatra Neamţ 17 7 10 31:34 24

7. Steaua Bucureşti 17 7 10 27:36 21

8. U. Cluj 17 7 10 29:36 20

9. CSM Bucureşti 17 6 11 27:35 20

10. SCM U. Craiova 17 6 11 27:38 20

11. Torpi Tg. Mureş 17 1 16 9:50 3

12. CSMU LPS Suceava 17 0 17 6:51 2