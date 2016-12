CVM Tomis, a şasea victorie în acest campionat

A fost un meci de referinţă cel disputat sâmbătă după-amiază în Sala Sporturilor din Constanţa, între CVM Tomis şi Steaua Bucureşti. Derby-ul etapei a 6-a din Divizia A1 a oferit un real spectacol voleibalistic, mai ales în primul set, în care cele două echipe au alternat la conducere pe tabela de scor. Tomis a condus cu 5:3, dar Steaua a recuperat. La scorul de 9:14, Blanco a fost înlocuit de Lescov (care a rămas până la finalul meciului), iar constănţenii au început să recupereze din dezavantaj. Tomis a egalat la 21, a condus cu 24:22 şi a concretizat a treia minge de set de care a beneficiat. Bucureştenii au acuzat psihic pierderea primului act şi nu au mai contat în seturile următoare, adjudecate la diferenţă mare de gazde. Scor final: CVM Tomis Constanţa - Steaua Bucureşti 3:0 (26:24, 25:13, 25:14).

Au fost multe absenţe sâmbătă, în ambele tabere, faţă de meciul din Cupa României, câştigat de Tomis cu 3:0, pe 14 octombrie, la Zalău. Gazdele nu i-au putut utiliza pe Stoykov (accidentat), Maiyo şi Plotyczer, iar oaspeţii pe Toboşi (accidentat). Martin Stoev, antrenorul principal al constănţenilor, a fost nevoit să-l titularizeze pe internaţionalul Fabian Birău, centru de meserie, ca universal, iar acesta s-a descurcat excelent! Doar trei rezerve a avut bulgarul la dispoziţie, Lescov, Zahar şi Mihăilă, ultimul aflat la primul meci oficial din acest sezon, în care a îndeplinit funcţia de statistician.

MAIYO, NEVOIT SĂ PLECE DE URGENŢĂ ÎN KENYA. Universalul Tomisului, Philip Maiyo, a plecat acasă de urgenţă, sâmbătă dimineaţă, după ce a aflat că tatăl său a decedat. La înmormântare va participa şi sora lui Philip, Lydia Maiyo, care este şi ea voleibalistă şi evolua pentru Kenya la Cupa Mondială din Japonia. Tatăl celor doi voleibalişti era bolnav de mai multă vreme.

ABSENŢĂ MAI ÎNDELUNGATĂ PENTRU PLOTYCZER. Britanicul Mark Plotyczer a fost nevoit să întrerupă antrenamentele săptămâna trecută, joi, când i s-a umflat genunchiul operat anul trecut. „La Mark, o problemă mai veche a recidivat şi vom vedea care este perioada de absenţă. Are puţin ligamentul întins, dar nu cred că sunt probleme grave, în maximum o lună va reveni la antrenamente”, a declarat Bulent Cadâr, managerul echipei CVM Tomis.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Victoria noastră per ansamblu este foarte clară, chiar dacă primul set a fost foarte echilibrat” - Radu Began, căpitan CVM Tomis. „Ne aşteptam la această victorie, pentru îi mai bătusem şi în Cupa României, la Zalău. Ştiam totul despre ei, despre cum atacă, toată tactica lor. Noi am pus în aplicare ce ne-a spus antrenorul şi a fost uşor” - Fabian Birău, jucător CVM Tomis. „Ne aşteptam la un meci mai greu cu Steaua, faţă de cel din Cupă, dar a fost mai uşor. Cred că ei ni l-au făcut mai uşor, prin evoluţia lor slabă. Noi am jucat la un nivel acceptabil, dar am avut şi puţin noroc. Am riscat serviciul, ne-a intrat, iar ei au preluat destul de slab” - Bulent Cadâr, manager CVM Tomis. „La ora actuală, Constanţa este superioară Stelei. Are o tactică de joc foarte bună, blocajul merge excelent şi asta a fost o mare problemă pentru noi” - Ivan Todorovic, jucător Steaua.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Blanco - Birău, Began, Spînu, Voinea, Pavel şi Ivanov - libero (au mai jucat: Lescov şi Mihăilă); Steaua (antrenori Daniel Banu şi George Grigorie): D. Rus - Chiţigoi, Milotin, Dacovic, Romanescu, Todorovic şi Jovic - libero (au mai jucat: Farcaş şi Carpen). Au arbitrat: Cristian Botezatu (Piatra Neamţ) şi Adrian Apetrei (Ploieşti).

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 6-a: U. Timişoara - Unirea Dej 0:3 (16:25, 23:25, 20:25); SCMU Craiova - CSU Galaţi 3:0 (25:10, 25:23, 25:15); Dinamo Bucureşti - U. Cluj 2:3 (32:30, 20:25, 25:20, 20:25, 11:15); CSM Bucureşti - Remat Zalău 0:3 (19:25, 15:25, 18:25); Explorări Baia Mare - VCM Piatra Neamţ 1:3 (25:23, 21:25, 23:25, 23:25).

Clasament: 1. Remat Zalău 18p (setaveraj: 18:0); 2. CVM Tomis Constanţa 16p (18:4); 3. Dinamo Bucureşti 14p (16:7); 4. VCM Piatra Neamţ 14p (17:10); 5. Steaua Bucureşti 11p (12:9); 6. Explorări Baia Mare 10p (13:11); 7. Unirea Dej 9p (12:11); 8. SCM U. Craiova 6p (8:12); 9. CSM Bucureşti 6p (8:13); 10. U. Cluj 3p (5:17); 11. CSU Galaţi 1p (3:18); 12. U. Timişoara 0p (0:18).