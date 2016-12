CVM Tomis a suferit pentru victorie

Etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei masculin a programat sâmbătă, la Constanţa, jocul dintre CVM Tomis şi U. Cluj. Un meci simplu la prima vedere pentru campioni, contra unei formaţii de mijlocul clasamentului, dar care era să se transforme în coşmar din cauza problemelor pe care le-a acuzat Tomis la sfârşitul săptămânii trecute: echipa a resimţit din plin oboseala deplasării la Montpellier, dar şi absenţele lui Liovi (plecat în Venezuela pentru a-şi rezolva problemele cu viza) şi Tănăsescu (menajat din cauza unei gripe). Din acest motiv, antrenorul Stelio De Rocco a fost nevoit să facă mai multe schimbări pe parcursul partidei, pentru a-şi odihni jucătorii măcar câteva minute, iar centrul Marian Pavel, să joace pe postul de universal în a doua jumătate a setului 3! Clujenii au venit pe Litoral ca să-şi vândă scump pielea şi au cedat primele două seturi la scoruri mai severe decît ar fi meritat. A fost 25:20 şi 25:22 pentru Tomis, care a căzut în setul al treilea, când greşelile la preluare şi atac ale gazdelor le-au permis oaspeţilor să se impună confortabil, cu 25:18. Clujenii au condus şi în setul al treilea, dar pînă a ajuns la serviciu Florin Voinea. Pe mâna lui Voinicu’ şi susţinută frenetic de un public generos, CVM Tomis a revenit de la 11:14 la 16:14! Chiar dacă scorul a mai fluctuat până la finalul setului, gazdele s-au impus cu 25:23 şi au câştigat partida cu 3:1. „Se pare că nu ne-am revenit încă după meciul de la Montpellier şi asta s-a văzut”, a declarat Petrişor Macovei, care a confirmat în faţa clujenilor evoluţia foarte bună din Franţa. „A fost un meci neaşteptat de greu pentru noi, mai ales din punct de vedere mental. Am încercat să nu lăsăm eşecul de marţi, din Franţa, să ne afecteze, dar este greu să treci peste acel şoc psihologic. Sunt foarte mulţumit de evoluţia jucătorilor mei şi de faptul că au reuşit să câştige”, a spus Stelio De Rocco. „Consider că a fost un meci frumos, iar spectatorii au avut ce vedea. Două echipe care s-au dăruit pe teren şi au luptat mult pentru victorie. Echipa din Constanţa a decis victoria prin lotul mai valoros pe care îl are, ca dovadă că a făcut câteva schimbări şi a câştigat meciul”, a declarat Dan Ciontoş, antrenorul clujenilor. Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Dumitrache, Began, Macovei, Voinea, Didorciuc şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Despotovski, Van Lankvelt, M. Pavel şi Hernandez); U. Cluj (antrenor Dan Ciontoş): C. Ghimeş - D. Pop, Fuzeşi, I. Rus, Badea, Bratosin şi D. Ghimeş - libero (au mai jucat: Tîrîlă şi Vîlcelean).

Celelalte rezultate: Dacia Buzău - SCM U. Craiova 0:3; Steaua Bucureşti - Torpi Tg. Mureş 0:3; Remat Zalău - CVM Braşov 3:0; Unirea Dej - Explorări Baia Mare 3:2; VCM Piatra Neamţ - Dinamo Bucureşti 3:1.

Clasament

1. CVM TOMIS 10 9 1 27: 6 19

2. Dinamo Bucureşti 10 8 2 27: 9 18

3. VCM Piatra Neamţ 10 7 3 22:16 17

4. Remat Zalău 9 7 2 22: 8 16

5. Torpi Tg. Mureş 10 6 4 20:15 16

6. Unirea Dej 10 5 5 20:18 15

7. U. Cluj 10 5 5 21:21 15

8. Explorări Baia Mare 9 5 4 18:15 14

9. Steaua Bucureşti 10 3 7 15:23 13

10. SCM U. Craiova 10 3 7 11:23 13

11. Dacia Buzău 10 1 9 5:28 11

12. CVM Braşov 10 0 10 4:30 10

