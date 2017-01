CVM Tomis “a trăit periculos” la Doetinchem

După succesul cu 3-0 de la Constanţa, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a avut mari emoţii miercuri seară, în returul de la Doetinchem, fiind condusă cu 2-0 de echipa locală Doc Stap Orion. Campioana României nu a avut o evoluţie strălucită în Olanda, dar a acces în cele din urmă în optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup, cîştigarea setului al treilea rezolvînd ecuaţia calificării. S-a încheiat în cele din urmă 3-2 (25-21, 25-19, 17-25, 29-31, 15-11) pentru formaţia olandeză, care a sperat după primele două seturi că va produce surpriza, cu toate că antrenorul principal al gazdelor, Henk Hansma, a aşteptat doar un joc cît mai bun al elevilor săi: “Speram doar să jucăm frumos şi să evoluăm mai bine decît la Constanţa. Am reuşit două seturi bune, dar în setul al treilea ne-au ucis cu seria la serviciu a lui Brinkman”. Antrenorul Tomisului, Stelio De Rocco, a recunoscut că formaţia constănţeană nu a fost în cea mai bună formă, lucru care i-ar fi putut costa calificarea pe voleibaliştii constănţeni dacă nu se impuneau în setul al treilea. “Trebuia să obţinem un set pentru a ne califica, dar obiectivul nostru era victoria. Am jucat slab în primele două seturi. A fost o experienţă nouă. Abia în setul al treilea le-am creat probleme şi preluarea lor nu a mai funcţionat”, a spus De Rocco. “Olandezii nu aveau nimic de pierdut aşa că au forţat de la început. Am depăşit momentele dificile şi s-a întîmplat să ne desprindem decisiv pe serviciul meu în al treilea set”, a declarat Steve Brinkman, completat de Laurenţiu Lică: “Nu ne aşteptam la o asemenea forţă din partea lor. Au jucat bine, pot spune că şi sala i-a avantajat, o sală mică, incomodă pentru noi. Ne bucurăm că am revenit de la 0-2. A fost o calificare grea, dar muncită”. Unul dintre supravieţuitorii duelului din ianuarie 2007, Ashlei Nemer, consideră că abia acum s-a văzut cît de importantă a fost victoria cu 3-0 de la Constanţa: “Meciul a fost complicat. Orion a încercat totul pentru a răsturna rezultatul din tur. Au pus multă presiune pe noi, nu au făcut greşeli în primele două seturi, dar a fost bine că ne-am revenit în al treilea set”. În privinţa adversarului din optimi, tabăra constănţeană nu are vreo preferinţă între belgienii de la Asse Lennik şi bulgarii de la Marek Dupniţa, fiecare pas pentru accederea în Final Four fiind dificil. „Vom juca probabil cu Lennik, o echipă similară celei din Doetinchem, dar ca să trecem de belgieni este obligatoriu să ne schimbăm mentalitatea. Nu ştiu deocamdată dacă lotul actual va fi întărit în iarnă, dar cel mai probabil nu vom transfera niciun jucător”, a declarat după meciul de miercuri seară Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. Din păcate, după încheierea partidei de la Doetinchem, olandezii s-au dovedit, din nou, gazde neospitaliere. Spre deosebire de banchetul oferit de Tomis la Constanţa, olandezii i-au “invitat” pe jucători într-o sală de mese, iar despre mîncarea oferită...

Tomis joacă sîmbătă ultimul meci oficial al anului

Jucătorii constănţeni au sosit acasă în cursul dimineţii, iar mîine, de la ora 15.00, în Sala Tomis, este programată întîlnirea cu U. Cluj, din etapa a doua a returului Diviziei A1. CVM Tomis va efectua în această după amiază un antrenament, meciul de sîmbătă fiind ultimul din acest an pentru echipa constănţeană. Aseară, într-un alt meci din GM Capital Challenge Cup: Marek Union Ivkoni Dupniţa - Euphony Asse Lennik 3-2 (25-19, 22-25, 22-25, 27-25, 15-12), dar adversara echipei constănţene în turul următor va fi echipa belgiană Euphony Asse Lennik.

Din Doetinchem (Olanda), Adrian LUNGU