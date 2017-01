CVM Tomis a tranşat rivalitatea cu Dinamo

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti, care vor lupta pentru un loc în finala campionatului naţional masculin de volei, îşi dispută titlul naţional pentru al patrulea an consecutiv! Se poate spune că între cele două echipe există deja o rivalitate, care a atins apogeul în sezonul trecut, cînd Tomis a luat titlul şi Cupa României, iar bucureştenii s-au clasat de fiecare dată pe locul secund... Dinamo a făcut un tur de campionat mai slab în acest sezon, astfel că a ajuns să întîlnească formaţia constănţeană în penultimul act al Diviziei A1. „Este binecunoscută rivalitatea aceasta între noi şi Dinamo. Sînt meciuri foarte importante pentru noi, pentru îndeplinirea obiectivului de a cîştiga campionatul. Nu are importanţă cînd ne întîlnim cu Dinamo, pentru că noi oricum trebuie să cîştigăm în faţa tuturor pentru a cuceri un nou titlu. Consider că ei au avut ghinion să cadă cu noi în semifinale! Trebuie să dovedim, bătîndu-i pe cei mai buni, că sîntem noi, la rîndul nostru, cei mai buni”, consideră Florin Voinea, cel care, alături de ceilalţi doi constănţeni din lot, Radu Began şi Mihai Mihăilă, a participat din teren la toate duelurile pentru titlu cu Dinamo. Sosit în 2005 la Constanţa, Sergiu Ilieş are şi el la activ multe meciuri împotriva dinamoviştilor, atît cu Tomis, cît şi cu echipele din Zalău şi Tulcea, unde a activat anterior. „Anul acesta campionatul se desfăşoară altfel ca anul trecut, nu mai sînt turneele finale, de aceea nu cred că este relevant nivelul de joc pe care l-a arătat Dinamo pînă acum. Important este ce se va întîmpla de acum înainte, contează cum vom trata noi meciurile, atît pe cele de la Bucureşti, cît şi pe cele de acasă”, crede experimentatul coordonator al echipei constănţene.

Dinamo a reprezentat mereu un adversar redutabil, pentru orice echipă, iar semifinala cu Tomis va fi tratată de bucureşteni ca pe ultima şansă de a obţine un trofeu anul acesta, după ce au fost eliminaţi din Cupa României. „Într-adevăr, e ultima lor şansă, dar şi Tomis are ca obiective cîştigarea campionatului şi a cupei, aşa că şi pentru noi este decisivă această dispută cu Dinamo”, este de părere Ilieş, completat de Voinicu’: „Oricum vor fi motivaţi în plus, pentru că joacă împotriva campioanei, însă noi trebuie să ne respectăm statutul de favoriţi şi să nu le dăm nici o şansă!” Primele două meciuri ale disputei Tomis - Dinamo vor avea loc sîmbătă şi duminică, în Sala Extreme din Bucureşti, de la ora 11.30. Semifinalele Diviziei A1 se desfăşoară în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”.