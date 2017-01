CVM Tomis a transferat un coordonator de mare clasă

Club Volei Municipal Tomis se pregăteşte pentru primul meci din 2007 în campionatul intern, derby-ul de sîmbătă, cu Steaua, programat de la ora 18.30 în Sala Sporturilor din Constanţa. Gruparea de pe Litoral va aborda întîlnirea cu bucureştenii fără jucătorii sîrbi Goran Ivkovic şi Nemanja Kuburovic, aflaţi încă la Belgrad pentru că nu şi-au rezolvat problema cu viza. Aşteptat aseară la Constanţa, turcul Erkan Togan are şi el şanse mici să joace sîmbătă, pentru că nu ar efectua decît două antrenamente în ultima săptămînă, cele de astăzi şi de mîine.

În aceste condiţii, antrenorii Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov ar putea avea doar 11 jucători la dispoziţie, ceea ce nu este însă de natură să îngrijoreze. Tomis este în mare formă după victoriile din Top Teams Cup, asupra lui Orion Doetinchem, iar lotul echipei constănţene este suficient de valoros pentru a suplini absenţa celor trei stranieri. “Sîntem pe o pantă ascendentă, pentru că după atîtea antrenamente a început să se lege jocul, am început să ne cunoaştem mai bine”, spune experimentatul Marian Pavel, care a jucat alături de Sergiu Ilieş la Deltacons Tulcea şi crede că venirea lui la Constanţa este un mare pas înainte. “Ilieş este un cîştig nu numai pentru mine, care îl cunosc de mulţi ani, ci pentru echipă în primul rînd. S-a schimbat total jocul de cînd a venit el, cel puţin asta e părerea mea.” Zălăuanul transferat de Tomis în decembrie este însă modest: “Sper să fie un plus pentru echipă venirea mea. Sper să continuăm la fel, să rămînem la fel de concentraţi, pentru că ne aşteaptă meciuri grele şi mai avem multe de făcut!” Marian Pavel şi Sergiu Ilieş vor, cu siguranţă, să reediteze performanţa reuşită cu Deltacons în sezonul 2003-2004 al Top Teams Cup, prezenţa în Final Four fiind unul dintre obiectivele formaţiei constănţene în 2007.

Întîlnirea dintre Tomis şi Steaua va începe la ora 18.30 şi va fi precedată de meciul feminin dintre CS Volei 2004 şi Penicilina Iaşi. La aceste două partide, programate sîmbătă în Sala Sporturilor din Constanţa, intrarea spectatorilor va fi liberă.