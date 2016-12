CVM Tomis a tras din greu pentru victorie

Liderul Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, a trăit periculos în meciul de sâmbătă, de la Dej, câştigat cu scorul de 3:2. Deşi a condus cu 2:0 la seturi, formaţia constănţeană s-a văzut egalată şi a trebuit să se mulţumeasxcă doar cu două puncte în loc de trei, câte ar fi primit dacă învingea cu 3:0 sau 3:1. Ba mai mult, Tomis ar fi putut chiar să înregistreze prima înfrângere a sezonului, dacă Unirea ar fi fructificat cele patru mingi de set pe care le-a avut în setul decisiv! „Am abordat meciul cu gândul la victorie, dar nu ne-am imaginat că o să jucăm cinci seturi. La 2:0 pentru noi am considerat că meciul este jucat, dar s-a întâmplat ceva şi situaţia s-a modificat radical. După intrarea preşedintelui lor pe teren, în setul 3, arbitrii s-au întors împotriva noastră. Au fost două-trei puncte controversate, noi am ratat şi două mingi de meci în setul 4, aşa că s-a ajuns în setul 5. Îmi pare rău că nu am luat trei puncte, însă trebuie să recunoaştem că Dejul este o echipă care joacă bine acasă. Chiar şi aşa, timp de două seturi noi am condus jocul, apoi şi-au revenit ei. Noi am lăsat-o puţin mai moale, crezând că vom câştiga uşor, şi asta a fost”, a explicat antrenorul secund al Tomisului, Răzvan Parpală. „Meciul a fost foarte echilibrat, însă la 2:0 pentru noi, în setul 3, când aveam două-trei puncte avantaj şi a luat cartonaş roşu Dacovic, a intervenit o relaxare din partea noastră. Asta e, s-a întâmplat, dar e bine că am revenit şi am câştigat două puncte. Dacă vom câştiga toate meciurile până la final cu 3:2, vom ieşi campioni!”, a spus şi libero-ul echipei constănţene, Mihai Mihăilă.

TORPI AR PUTEA FI REPRIMITĂ ÎN CAMPIONAT! Federaţia Română de Volei a anunţat ieri echipa Torpi Tg. Mureş că a revenit asupra deciziei de excludere din campionat şi că meciurile nejucate în retur, trei la număr, ar putea fi reprogramate. „Cei de la Torpi au termen până joi să ne anunţe dacă vor continua sau nu să evolueze în acest campionat şi să transfere jucători cu dublă legitimare, pentru a-şi completa lotul”, a declarat Angeluş Cotoanţă, preşedintele Comisiei Centrale de Competiţii din cadrul FR Volei. „Eu nu am fost anunţat de nimic până la ora actuală (n.r. - aseară). Sunt la o şedinţă cu băieţii de la polo. Aştept ca mâine (n.r. - astăzi) să intru în posesia unei hârtii oficiale de la federaţie şi vom vedea atunci ce e de făcut. Eu am spus şi după ce s-a anunţat excluderea noastră din campionat, dar repet şi acum: 1. Vreau ca FR Volei să publice pe site situaţia cu datoriile către FRV ale tuturor cluburilor din Divizia A1, masculin şi feminin; 2. Dacă FRV dovedeşte cu facturi, dispoziţii de plată sau alte modalităţi de plată că noi avem datorii, atunci vom suporta consecinţele. Însă, dacă noi nu am greşit, atunci să plece ei”, a replicat aseară Sorin Moldovan, preşedintele clubului ACS Torpi-MS Tg. Mureş.