CVM Tomis a trecut la pas de Dinamo

De la un meci între CVM Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti, vechi rivale în Divizia A1 la volei masculin, publicul se aşteaptă de fiecare dată la echilibru, luptă acerbă pentru fiecare punct şi spectacol. Jocul disputat sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, a confirmat doar parţial aşteptările, pentru că formaţia gazdă a fost net superioară şi a obţinut destul de lejer cele trei puncte puse în joc: CVM Tomis - Dinamo 3:0 (25:19, 25:16, 25:21). Echipa bucureşteană a părut puţin obosită şi a dat o replică mai bună abia în ultimul set, în care a condus cu 10:7, 12:8, 16:13 şi 21:20, apoi nu a mai reuşit să acumuleze vreun punct! În acest al treilea set, antrenorul gazdelor, Martin Stoev, a efectuat şi două schimbări în echipă: Gonzalez l-a înlocuit pe Lescov, iar Laza pe Spînu. Cubanezul nu a fost titular pentru că săptămâna trecută nu s-a antrenat, fiind învoit de club. Gonzalez a plecat în Italia, pentru a-şi rezolva o problemă personală (încearcă să obţină cetăţenia italiană), şi a revenit abia vineri la Constanţa. Stoykov a evoluat doar în primul set, fiind apoi menajat şi înlocuit cu Merkushev pentru că a acuzat dureri la genunchi după ce s-a lovit de scaunul arbitrului.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Lescov - Gontariu, Stancu, Spînu, Terzic, Stoykov şi Samardzic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Merkushev, Gonzalez şi Laza); Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Despotovski - Roman, Şoloc, Mureşan, Dobre, Dincă şi Călin - libero (a mai jucat: Crăciun).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Meciul a fost destul de uşor, exceptând setul al treilea. În primele două seturi am jucat destul de bine, am reuşit să ne facem bine treaba şi am câştigat fără probleme. În ultimul set ne-am pierdut puţin din concentrare şi asta s-a văzut în teren. Important este că am reuşit să luăm cele trei puncte şi că am reuşit să facem un joc bun”- Marin Lescov (jucător CVM Tomis).

„A fost o partidă interesantă, exact cum ne aşteptam. Dinamo a fost un adversar dificil şi ne bucurăm pentru victorie şi pentru scorul cu care am obţinut-o. Ne dă încredere pentru meciul de la Zalău şi pentru ce urmează în acest campionat”- Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„A fost un joc mai bun decât în etapa trecută, cu Piatra Neamţ, iar asta era normal, pentru că sunt două săptămâni de când am preluat echipa din Constanţa. Sunt mulţumit de felul cum a jucat echipa, chiar dacă în setul al treilea s-a pierdut puţin din concentrarea de până atunci. Poate că am subestimat puţin adversarul şi am crezut că meciul e deja încheiat. Puteam chiar să pierdem acest set, dar schimbările pe care le-am făcut au îmbunătăţit evoluţia echipei, iar jucătorii nou introduşi şi-au făcut bine treaba” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

Celelalte rezultate ale etapei a 13-a, a doua din retur: VCM LPS Piatra Neamţ - Remat Zalău 3:2 (14:25, 25:20, 25:23, 23:25, 15:9); Steaua Bucureşti - U. Cluj 3:0 (25:20, 28:26, 25:18); Ştiinţa Explorări Baia Mare - Phoenix Şimleul Silvaniei 3:0 (25:19, 25:22, 25:17); SCM U. Craiova - CSM Agronomia Bucureşti 3:0 (25:21, 25:21, 25:23). Unirea Dej a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 29p (setaveraj: 33:16); 2. SCM U. Craiova 24p (30:20); 3. Unirea Dej 23p/11j (27:14); 4. Explorări Baia Mare 21p/11j (25:17); 5. Remat Zalău 20p (25:19); 6. Dinamo Bucureşti 18p (19:20); 7. Phoenix 17p (23:23); 8. VCM Piatra Neamţ 17p (24:26); 9. CSM Bucureşti 16p (19:24); 10. Steaua Bucureşti 10p (13:27); 11. U. Cluj 0p (4:36).

