CVM Tomis, a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor

Aseară, în Sala Sporturilor din Constanța, echipa Club Volei Municipal Tomis a reușit a treia victorie în Grupa A, în tot atâtea etape derulate din ediția 2015 a CEV DenizBank Volleyball Champions League. Campioana României a întâlnit campioana Belgiei, Knack Roeselare, de care a dispus cu scorul de 3:1 (22:25, 25:14, 25:23, 25:20). CVM Tomis are acum 8 puncte în clasamentul Grupei A, fiind urmată de Knack Roeselare 5p, Copra Volley Piacenza 5p și #Dragons Lugano 0p. Tot aseară s-a disputat și meciul dintre Piacenza și Lugano, scor 3:1 (25:21, 25:17, 21:25, 25:16). În partida următoare din Liga Campionilor, CVM Tomis va evolua tot contra lui Knack Roeselare, dar în deplasare, la data de 16 decembrie, de la ora 21.30.

DUPĂ VICTORIA CU ROESELARE, TOMIS S-A DETAȘAT ÎN CLASAMENTUL GRUPEI A!

Tomis, care în acest sezon și-a propus să ajungă printre cele mai valoroase 12 formații din Europa, are acum șanse foarte mari să-și îndeplinească obiectivul. Încurajată din tribune de același public cald, care și-a susținut favoriții inclusiv în momentele dificile ale partidei, campioana României și-a învins fără dubii principala contracandidată la primul loc. Asta în ciuda faptului că a pierdut primul set, după ce l-a controlat din start până la scorul de 13:10. Câteva greșeli ușoare, câteva decizii ale arbitrilor care i-au enervat pe jucătorii gazdelor, faptul că blocajul n-a mers - toate au concurat la deschiderea scorului, neașteptat, în favoarea oaspeților. Conștienți că le sunt superiori adversarilor, tomitanii au început să arate asta și pe teren! Au forțat serviciul, au început să blocheze mai eficient, iar setul al doilea a fost fără istoric. Cheia victoriei a fost setul al treilea, unul foarte echilibrat, în care gazdele s-au desprins după al doilea time-out tehnic. Setul patru putea să se încheie la mare diferență, ca al doilea, însă rezerva Claes a reușit o serie incredibilă de servicii, cu care a rezultatul de la 17:7 la 17:15! Finalul a văzut o echipă constănțeană dezlănțuită, care a sărbătorit împreună cu suporterii al treilea succes consecutiv în Ligă!

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Mi-a plăcut foarte mult echipa din Roeselare și mi-a fost frică de acest meci. Este o echipă omogenă, dar și noi am arătat că avem valoare și omogenitate. Mi-a plăcut cum a condus Stoev meciul de pe margine. Este un antrenor cu mare experiență și un mare vulpoi. Și, după cum am mai declarat, este o mare plăcere să vezi zâmbetul pe fața unui jucător de 38 de ani, Simeonov, atunci când îi iese ceva bine. Cred că ne putem considera favoriți la calificarea în play-off, poate chiar de pe primul loc dacă vom învinge și la Roeselare” - Sorin Strutinsky (președinte CVM Tomis). „A fost un meci foarte important pentru noi și mă bucur că l-am câștigat. Nu a fost deloc ușor, dar am controlat jocul în cea mai mare parte, iar primul set l-am pierdut pentru că am ratat câteva contraatacuri. În continuare ne-am revenit și am cucerit trei puncte foarte importante” - Andrey Zhekov (căpitan CVM Tomis). „Este o victorie superbă, dar și foarte greu obținută. Ne bucurăm cu toții pentru că a fost poate cel mai important meci din acest sezon. Am făcut un pas foarte mare pentru accederea în faza următoare, dar calificarea încă nu este jucată, trebuie să fim foarte atenți în continuare” - Andrei Laza (jucător CVM Tomis). „Este o victorie foarte importantă, pentru că la începutul acestei competiții cred că nimeni nu se aștepta ca Tomis să aibă trei victorii în primele trei etape din Liga Campionilor. A fost un meci extrem de greu, pentru că a fost o dispută și pe plan psihologic între cele două echipe, nu numai pe plan tehnic” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis). „Am început slab acest meci, dar spre finalul primului set ne-am revenit. Setul următor a fost dezastru, ne-am mai revenit puțin în setul al treilea, dar nu am reușit să punctăm și asta ne-a costat. Tomis ne-a dominat la capitolul fizic, însă are și jucători de mare valoare” - Emile Rousseaux (antrenor principal Knack).

Au evoluat formațiile - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov - Simeonov, Spînu, Laza, Petkov, Janic și Rosic - libero (au mai jucat: Stancu și Tănăsescu); Knack (antrenori Emile Rousseaux și Matteo Bonacina): Tervaportti - Tuerlinckx, Coolman, Paulides, T. Rousseaux, Verhanneman şi Dejonckheere - libero (au mai jucat: Van de Velde, Van Hirtum și Claes).

SPONSORI CVM TOMIS

Conpress Group, Polaris M Holding, Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Zip Escort, Telegraf, Pozimed, Brick, Lakeview, Transport Trade Services, Aqua Carpatica, Verasig, Neptun TV, Expertissa Constanţa