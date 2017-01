CVM Tomis, a treia victorie în acest campionat

Sâmbătă, în etapa a 3-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a câştigat cu 3:2 meciul jucat la Piatra Neamţ cu echipa locală VCM LPS. Neînvinse în etapele precedente, cele două formaţii au oferit un meci lung, de cinci seturi, spectatorilor prezenţi în Sala Ceahlăul. Gazdele au condus cu 1:0 la seturi, oaspeţii şi le-au adjudecat pe următoarele două, însă nemţenii au egalat şi au trimis partida în decisiv. Jucătorii de la Tomis s-au concentrat mai bine în ultimul set şi au reuşit să se impună: VCM LPS Piatra Neamţ - CVM Tomis Constanţa 2:3 (25:23, 14:25, 20:25, 25:21, 9:15). Tomis a obţinut a treia victorie în trei etape, dar a rămas pe locul 3, la două puncte în urma primelor clasate, Remat şi Dinamo. „A fost un meci greu, ca întotdeauna la Piatra Neamţ, unde formaţia gazdă e mai obişnuită cu sala. Am pierdut un punct în clasament, dar e bine că am câştigat acest meci, în care am întâlnit o echipă bună, incomodă pentru orice adversar. A fost 3:2, la fel ca în meciul cu Baia Mare, şi tot ca atunci, dacă am fi câştigat primul set, poate că încheiam jocul mai devreme. Trebuie să jucăm mai mult timp în această formulă şi cu siguranţă se vor rezolva toate problemele”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei constănţene.

Antrenorii Tomisului, Martin Stoev şi Victor Karagyozov, au început partida cu următorii jucători: Blanco - Maiyo, Began, Birău, Voinea, Pavel şi Ivanov - libero. În primul set, Pavel a fost înlocuit de Plotyczer, care a rămas până la final. În seturile următoare au mai intrat Spînu şi Pavel, ca schimbări tactice, la blocaj.

Celelalte rezultate ale etapei: Steaua Bucureşti - Remat Zalău 0:3 (16:25, 14:25, 17:25); CSU Galaţi - CSM Bucureşti 1:3 (21:25, 20:25, 25:15, 17:25); SCM U. Craiova - U.Timişoara 3:0 (25:19, 25:20, 25:17); Explorări Baia Mare - Dinamo Bucureşti 1:3 (18:25, 24:26, 25:21, 23:25); U. Cluj - Unirea Dej 0:3 (14:25, 17:25, 20:25).

Clasament: 1. Remat Zalău 9p (9:0); 2. Dinamo Bucureşti 9p (9:1); 3. CVM Tomis Constanţa 7p (9:4); 4. Unirea Dej 6p (8:5); 5. VCM Piatra Neamţ 6p (8:6); 6. Steaua Bucureşti 5p (6:5); 7. Explorări Baia Mare 4p (6:7); 8. CSM Bucureşti 3p (5:7); 9. SCM U. Craiova 3p (3:6); 10. CSU Galaţi 1p (3:9); 11. U. Cluj 1p (2:9); 12. U. Timişoara 0p (0:9).