CVM Tomis află azi adversara din GM Capital Challenge Cup

DIN NOU ÎN CHALLENGE CUP. Eliminaţi din Cupa CEV după un “set de aur” dramatic, încheiat cu 17:15 pentru Montpellier, jucătorii de la CVM Tomis Constanţa vor continua să evolueze în Cupele Europene, în GM Capital Challenge Cup, competiţie în care s-au clasat pe locul 3 la finalul sezonului 2008-2009, în Final Four-ul de la Izmir. Ca şi sezonul trecut, învinsele din 16-imile Cupei CEV “alunecă” în a treia competiţie europeană inter-cluburi, urmând să intre în competiţie tot din faza 16-imilor de finală. Cele 16 învinse din Cupa CEV, printre care se numără şi Dinamo Bucureşti, vor avea ca adversare cele 16 formaţii rămase în Challenge Cup, printre ele aflându-se şi Remat Zalău. Cele mai puternice formaţii pe care le-ar putea întâlni campioana României sunt Poitiers, SCC Berlin, Perugia sau Ziraat Ankara, dar şi două vechi cunoştinţe, Orion Doetinchem si Vojvodina Novi Sad.

APROAPE DE UMILINŢĂ LA MONTPELLIER! Miercuri, voleibaliştii Tomisului au avut zi liberă şi au vizitat oraşul Montpellier, însă gândul le-a rămas tot la calificarea pierdută marţi seară. „Este greu de explicat acest rezultat şi suntem cu toţii dezamăgiţi. Cred că este unul dintre cele mai grele momente din istoria acestui club de când joc eu la Constanţa. Niciodată nu am mai avut un avantaj de trei la zero şi nu am reuşit să ne calificăm. Aveam totul de partea noastră şi un ascendent moral foarte bun, dar probabil am intrat mai relaxaţi în meci. În primele două seturi ne-am simţit umiliţi, ca niciodată în istoria acestui club. Au fost probabil şi câteva slăbiciuni fizice care s-au văzut pe parcursul jocului”, a declarat Florin Voinea, jucătorul care a participat la toate campaniile europene ale voleiului masculin constănţean. „Am pierdut incredibil calificarea, după un meci foarte slab pe care l-am făcut şi în care nu am reuşit să aplicăm tactica necesară. Adversarii au jucat foarte bine, dar chiar şi aşa puteam să ne calificăm. Am avut însă acele două puncte judecate de arbitru pentru francezi în finalul setului al treilea, iar în setul de aur nu am reuşit să păstrăm până la final avantajul pe care l-am acumulat. Acum trebuie să lăsăm în urmă acest eşec şi să ne concentrăm pe ce urmează, respectiv ultimele două meciuri din campionat şi apoi Challenge Cup”, a spus şi coordonatorul de joc Sebastian Firpo. Cum CVM Tomis este deja calificată în sezonul viitor al Cupelor Europene, după ce a câştigat Cupa României, lotul echipei constănţene ar putea suferi modificări în această iarnă: „Trebuie să fiu pragmatic, având în vedere condiţiile economico-financiare din România şi în special din Constanţa. Este foarte posibil să cerem jucătorilor care-şi găsesc echipe să plece. Unii jucători vor trebui să aleagă dacă rămân la echipă sau nu“, a declarat preşedintele clubului, Sorin Strutinsky. Voleibaliştii constănţeni au încercat să găsească o explicaţie şi pentru diferenţa între prestaţiile celor două echipe pe teren propriu şi în deplasare. „Cu siguranţă şi-au spus cuvântul programul foarte încărcat şi oboseala de pe drum, pentru că am pierdut o noapte ca să ajungem la Montpellier. Toate acestea s-au adunat şi s-a ajuns la acest eşec”, crede Voinea, care în Franţa a realizat cele mai multe puncte pentru Tomis, 14. „Au fost călătorii lungi până la destinaţie pentru ambele formaţii, de aceea au şi apărut asemenea diferenţe în evoluţii, şi la noi, şi la ei. Am avut multe meciuri în ultima perioadă, drumul spre Montpellier a fost şi el obositor, dar această explicaţie nu este o scuză pentru ratarea calificării”, consideră Firpo.

SÂMBĂTĂ, VINE CLUJUL. Voleibaliştii Tomisului au ajuns acasă în cursul nopţii trecute şi nu au prea mult timp să-şi “lingă rănile”, pentru că următorul meci de campionat este programat mâine. În etapa a 10-a a Diviziei A1, campionii vor juca pe teren propriu, în Sala Sporturilor, de la ora 17.00, cu U. Cluj.

De la Montpellier, Gabriel TURCU