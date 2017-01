CVM Tomis află azi adversarul din play-off 12

Marți seară au avut loc partidele contând pentru etapa a 6-a și ultima din faza grupelor Ligii Campionilor la volei masculin, ediția 2014-2015. Din cele şapte grupe au obţinut calificarea pentru play-off 12, primul tur eliminatoriu, formațiile de pe primul loc plus cele mai bune cinci ocupante ale poziției secunde: CVM Tomis Constanța, Copra Volley Piacenza (ambele din Grupa A), Lokomotiv Novosibirsk, Jastrzebski Wegiel (Grupa B), Asseco Resovia Rzeszow, Berlin Recycling Volleys (Grupa C), Zenit Kazan, VfB Friedrichshafen (Grupa D), Belogorie Belgorod (Grupa E), PGE Skra Belchatow (Grupa F), Sir Safety Perugia, Halkbank Ankara (Grupa G). Una dintre aceste 12 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri, astfel că va elibera un loc pentru așa numita „lucky-looser”, care este Cucine Lube Treia, din Grupa D. Pentru organizarea Final Four și-au depus candidatura formațiile din Kazan și Berlin, după informațiile pe care le avem.

În primul tur, numit play-off 12 de către Confederația Europeană de Volei (CEV), sunt programate șase întâlniri (10-12 și 17-19 februarie). Învingătoarele se vor înfrunta în play-off 6 (3-5 și 10-12 martie), iar cele trei formații calificate vor evolua în Final Four alături de gazda turneului final din 28 și 29 martie.

Astăzi, cu începere de la ora 12.30 (ora României), la sediul CEV de la Luxembourg este programată tragerea la sorți a partidelor din Liga Campionilor la volei feminin și volei masculin, fazele play-off 12 și play-off 6. CEV va efectua tragerea la sorți având grijă ca echipele care au jucat în aceeași grupă să nu fie adversare din nou, pe cât posibil câștigătoarele de grupă să nu se întâlnească între ele și ca în semifinale să nu ajungă trei echipe din aceeași țară.

CVM TOMIS ARE POSIBILITATEA SĂ EVITE CELELALTE CÂȘTIGĂTOARE DE GRUPĂ

Formația constănțeană, calificată de pe primul loc în grupă, are posibilitatea să evite la tragerea la sorți celelalte câștigătoare de grupă, însă și printre ocupantele poziției secunde se numără oponenți redutabili. „Nu contează pentru mine cu ce formație vom juca în play-off. Cu cât mai valoroasă, cu atât mai bine! Am făcut istorie în România cu această echipă și vrem să continuăm să facem performanțe. Urmează încă o provocare pentru noi, dar vom fi relaxați, pentru că obiectivul l-am îndeplinit. Dacă vom juca la potențial maxim, există posibilitatea să ne calificăm mai departe. Am putut să evoluăm la același nivel cu Copra Piacenza și cred că la ora actuală putem face față oricărei echipe puternice din Europa”, a declarat extrema Bojan Janic. „Orice echipă care s-a calificat în play-off reprezintă un adversar foarte puternic. Important este că obiectivul a fost atins. Așteptăm să aflăm numele echipei adverse și vom vedea atunci ce e de făcut. Sper să avem și un pic de noroc, pentru că fără noroc nu faci nimic. Chiar dacă la Constanța va veni o echipă de mare valoare, vreau să vă asigur pe toți că vom face totul pentru a juca bine. Apoi, dacă vom obține un rezultat pozitiv, cu atât mai bine”, a spus antrenorul principal Martin Stoev. „E greu să ai preferințe în privința următorului adversar, pentru că toate sunt formații puternice. Sigur nu vreau să picăm cu Halkbank Ankara. Prefer Friedrichshafen, dar poți să pierzi și cu ei, poți să câștigi și cu alții. La acest nivel depinde mult de psihic, depinde de o accidentare, așa cum ați văzut că s-a întâmplat și marți”, a afirmat Sorin Strutinsky, președintele grupării constănțene, referindu-se la accidentarea universalului Simeonov, care nu a mai intrat în ultimul set al partidei cu Piacenza.