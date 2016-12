CVM Tomis, al 16-lea succes consecutiv în acest campionat

La trei zile după victoria fără probleme obținută la Galați, în etapa intermediară a campionatului intern, Club Volei Municipal Tomis Constanța a „recidivat” pe teren propriu, în etapa a 16-a din Divizia A1 la volei masculin. Penultima clasată, VC Banatul Caransebeș, a pus rareori probleme în Sala Sporturilor din Constanța, iar scorul pe seturi cu care CVM Tomis a obținut a 16-a victorie consecutivă în acest campionat, după 72 de minute de joc, este elocvent: 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Chiar dacă se apropie examenul mult mai dificil cu Lokomotiv Novosibirsk, din Liga Campionilor, jucătorii constănțeni au abordat partida împotriva cărășenilor foarte montați și au oferit publicului un frumos spectacol voleibalistic. Tomis a fost superioară la toate capitolele în meciul cu Banatul, ba chiar fără să forțeze prea mult, cu excepția serviciului, aspect care în cele din urmă a făcut diferența. Antrenorul principal al gazdelor, Martin Stoev, nu a fost nevoit nici în acest meci să ceară time-out, așa cum se întâmplase și la Galați! Formula de start a fost aceeași ca în disputa cu Arcada, iar la scorul de 11:3 pentru echipa sa, în ultimul set, tehnicianul bulgar i-a odihnit pe veteranii Zhekov, Simeonov și Janic. Cei trei au fost înlocuiți de Stoian, Dragoș Pavel (n.r. - care a împlinit, ieri, 30 de ani) și Petkov, rămași pe teren până la final.

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„A fost o victorie fără probleme, asta pentru că ne-am motivat încă de la început și ne-am făcut meciul foarte ușor” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Mă bucur că ne-am impus cu ușurință astăzi (n.r. - sâmbătă), pentru că în partida tur, de la Caransebeș, am avut ceva dificultăți. Poate și pentru că sala în care am jucat era destul de mică și pentru că veneam după meciul-maraton de la Piacenza. Astăzi am demonstrat din nou că suntem cea mai bună echipă din România și este bine că nu am stat mult pe teren, așa am economisit energia pentru întâlnirea mult mai dificilă de miercuri, din Liga Campionilor” - Nikola Rosic (jucător CVM Tomis).

„A fost o victorie obținută destul de ușor, după o partidă pe care am controlat-o de la început până la sfârșit. Ați văzut, nu a fost nevoie să cer vreun time-out, așa cum s-a întâmplat și la Galați! Este important că am reușit să ne economisim forțele pentru meciul de miercuri, cu Novosibirsk, meciul cel mai important pentru noi în acest moment. Mă bucur că nu au apărut probleme fizice și că au intrat pe teren aproape toți jucătorii din lot. Acum vrem ca miercuri să dăm totul pe teren pentru a învinge!” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„Am întâlnit astăzi cea mai în formă echipă a campionatului nostru, așa că înfrângerea este normală. Păcat, ne-am fi dorit să practicăm un joc mai bun, mai ales că în ultimele două etape am avut o prestație bună, jucasem un volei de calitate, dar la Constanța nu am mai reușit” - Dan Borota (jucător CVM Tomis).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov 3p - Simeonov 11p, Spînu 7p, Laza 6p, Aciobăniței 10p, Janic 15p (4 blocaje) și Rosic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Petkov 3p, Stoian 1p și Pavel 2p); Banatul (antrenori Daniel Banu și Pavel Craia): Vînătoru 2p - Simovic 4p, Aleksic 4p, Todor 6p, Borota 7p, Sormaz 11p, și Jovic-libero (au mai jucat: Schiesz şi Oprişor 2p).

Alte rezultate din etapa a 16-a: Unirea Dej - CSM Bucureşti 3:1 (25:15, 25:23, 19:25, 25:20); VCM Piatra Neamţ - Arcada Galați 0:3 (22:25, 28:30, 11:25); SCM U. Craiova - Explorări Baia Mare 1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 22:25); CSVM Zalău - Dinamo Bucureşti 3:0 (25:20, 25:11, 25:20). Meciul Steaua București - Phoenix Şimleu Silvaniei va avea loc astăzi, de la ora 18.00, și va fi televizat în direct de Digi Sport 3.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 45p (setaveraj 48:10); 2. CSVM Zalău 41p (44:14); 3. Dinamo Bucureşti 31p (37:25); 4. SCM U. Craiova 28p (38:30); 5. CSM Bucureşti 24p (35:30); 6. Arcada Galaţi 23p (32:34); 7. Unirea Dej 23p (28:33); 8. Explorări Baia Mare 19p (28:38); 9. VCM Piatra Neamţ 16p (25:39); 10. Phoenix Șimleu 13p/15j (20:37); 11. Banatul Caransebeș 12p (22:43); 12. Steaua Bucureşti 10p/15j (17:41).

DOUĂ ZILE PÂNĂ LA PARTIDA TUR CU LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK

Reamintim că pentru CVM Tomis acum urmează „dubla” cu Lokomotiv Novosibirsk, din faza Play-off 12 a Ligii Campionilor. Manșa tur va avea loc în Sala Sporturilor din Constanța, miercuri, cu începere de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), iar returul este programat la 18 februarie, la Novosibirsk, de la ora 15.00 (ora României).

