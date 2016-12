CVM Tomis, aproape calificată în 16-imi

CVM Tomis Constanţa a făcut un pas decisiv spre 16-imile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin, după victoria cu 3:1 obţinută miercuri pe terenul echipei bosniace MOK Jedinstvo Brcko. Partida a contat ca manşă tur din turul al doilea al competiţiei, iar returul va avea loc la Constanţa, marţi, de la ora 18.00. Pentru a merge mai departe, voleibaliştii constănţeni au nevoie de victorie şi în retur, pentru a evita ca echipa calificată mai departe să fie stabilită în urma disputării setului de aur.

La Brcko, Tomis a câştigat primul set mai clar decât o arată scorul, 25:20, apoi l-a pierdut pe al doilea în prelungiri, 28:30, şi s-a impus net în ultimele două: 25:11 şi 25:18. „Victoria noastră a fost clară, iar setul l-am pierdut pe fondul unei relaxări premature. Am desconsiderat puţin adversarul, mai ales că ne aşteptam la o replică mai bună din partea bosniacilor. Important este însă că ne-am revenit repede, am învins cu 3:1 şi cred că am tranşat deja calificarea în favoarea noastră”, a declarat Florin Voinea, extrema Tomisului. „Nu a fost un meci prea greu şi cred că nici la retur nu putem avea mari probleme. Calificarea noastră este deja decisă”, a spus Radu Began, căpitanul echipei constănţene. Cei doi internaţionali au apreciat valoarea formaţiei din Brcko ca „asemănătoare unei echipe din pluton din România, peste CSU Galaţi, dar sub CSM Bucureşti sau Craiova”.

În turul următor, 16-imi de finală, CVM Tomis Constanţa ar urma să întâlnească tot o echipă românească, Ştiinţa Explorări Baia Mare, formaţie care a fost eliminată în 16-imile Cupei CEV. Partidele sunt programate la începutul anului viitor: turul la Baia Mare, pe 10-12 ianuarie, iar returul la Constanţa, pe 17-19 ianuarie.

MECIUL CU DINAMO SE JOACĂ DUMINICĂ. Înaintea returului cu Jedinstvo Brcko, CVM Tomis va susţine şi meciul din etapa a 11-a a Diviziei A1, ultima a turului. Partida cu Dinamo Bucureşti este programată duminică, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.