CVM Tomis, aproape eliminată

DUPĂ “LECŢIA DE GERMANĂ”, CVM TOMIS A PRIMIT ŞI “LECŢIA DE RUSĂ”. CVM Tomis Constanţa şi-a anulat practic şansele de a continua parcursul în a treia competiţie ca valoare din voleiul european, GM Capital Challenge Cup, după eşecul suferit aseară, în manşa tur din 16-imi, cu Gazprom-Ugra Surgut. Scorul partidei ne scuteşte de prea multe comentarii: Tomis - Ugra 0:3 (20:25, 16:25, 17:25). Constănţenii au ţinut ritmul adversarilor doar în primul set, început foarte bine de ruşi, care s-au distanţat de la 3:5 la 3:10 pe serviciul lui Rodichev. Intrarea la serviciu a lui Sigoli a pus în dificultate preluarea adversă, iar de la 11:18 scorul a devenit 15:18, moment în care antrenorul oaspeţilor, Andrey Kobzar, a cerut time-out. De la 18:20, ruşii au mărit iarăşi diferenţa şi au câştigat setul la 20. Echilibrat a fost şi debutul setului 2, apoi a intrat la serviciu Khabibullin şi scorul a devenit 9:15 de la 9:10! CVM Tomis a avut o răbufnire de orgoliu în setul al treilea, conducând la un moment dat cu 6:4 şi 7:6. Ruşii au “lovit” din nou cu serviciul (responsabilii au fost acum Gutsalyuk şi Bestuzhev), au condus chiar şi la 10 puncte, însă constănţenii au mai strâns scorul pe final. Atleţi desăvârşiţi, tinerii voleibalişti din Surgut au arătat un volei modern în Sala Sporturilor şi un joc mai spectaculos decât cel practicat de SCC Berlin, formaţia care a eliminat Tomisul din Cupa CEV. Returul va avea loc miercurea viitoare, la Surgut, de la ora locală 19.00.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Echipa rusă vine dintr-un campionat foarte puternic, iar faptul că în urmă cu patru zile a învins liderul din Rusia, Zenit Kazan, spune totul. Sunt cu o clasă peste noi şi asta s-a văzut. Au dat foarte bine cu serviciul şi aici cred că s-a făcut diferenţa” - Marin Lescov (jucător CVM Tomis). „Echipa rusă şi-a demonstrat valoarea. Noi am jucat ceva mai bine în primul set, dar ei au fost bine pregătiţi pentru orice am încercat noi. Nu am găsit soluţii la serviciile lor pentru că noi nici nu avem în lot jucători care să servească aşa, nici măcar la antrenamente. Le mulţumesc jucătorilor mei pentru că au luptat şi au încercat totul pentru a câştiga, dar adversarii ne-au fost superiori” - Viktor Sidelnikov (antrenor principal CVM Tomis). „S-a văzut forţa de joc şi şcoala de volei superioară din Rusia. Ne-au pus mari probleme cu serviciul, au fost superiori la atac şi la blocaj” - Răzvan Parpală (antrenor secund CVM Tomis). „Astăzi (n.r. - marţi) am reuşit o partidă foarte bună. Am jucat un volei de calitate şi ne mulţumeşte această victorie la zero. Mă bucură prestaţia colegilor mei mai tineri. Aveau nevoie de un asemenea succes important” - Lukasz Kadziewicz (jucător Surgut).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Chiţigoi, Began, Macovei, Bahov, David şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Sigoli, Ditlevsen, Merkushev, Janosik şi Spînu); Surgut (antrenor Andrey Kobzar): Khabibullin - Nosenko, Gutsalyuk, Kadziewicz, Bestuzhev, Rodichev şi Martiniuk - libero (au mai jucat: Kobzar şi Boyarchuk). Au arbitrat Ali Bagde (Turcia) şi Oleksiy Skibitskyy (Ucraina).