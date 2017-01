CVM Tomis are aproape întreg lotul la final de contract

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a reuşit un sezon 2013-2014 excelent, cel mai bun din istoria sa, graţie realizării eventului pe plan intern, pentru a doua oară consecutiv, şi a calificării în semifinalele Cupei CEV, a doua competiţie, ca importanţă, din voleiul european. Performanţe realizate de, poate, cea mai valoroasă echipă din istoria clubului, condusă de pe bancă de antrenorii Martin Stoev şi Radu Began. „Să nu uităm că aceşti jucători au muncit din greu, la fel şi ceilalţi care suntem alături de ei, cei care asigurăm baza materială necesară susţinerii performanţei. Nu trebuie să uităm de cei care au fost alături de noi, începând cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa şi sponsorii, sau cei de suflet, care întotdeauna au ştiut să ne încurajeze atunci când am avut nevoie sau când am avut momente de supărare - spectatorii, cei care au fost şi sunt alături de noi în permanenţă. Aceste victorii le dedicăm, în aceeaşi măsură, şi lor, suporterii noştri, aşa cum le dedicăm municipiului şi judeţului Constanţa, care ne-au sprijinit întotdeauna”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al grupării constănţene.

DOAR LAZA MAI ARE CONTRACT CU CVM TOMIS! Ca în fiecare an, însă, este posibil ca Tomis să rămână fără majoritatea jucătorilor din sezonul abia încheiat! De exemplu, în vara anului trecut au reluat pregătirile, dintre voleibaliştii care au realizat eventul în sezonul 2012-2013, doar Spînu, Stancu şi Tănăsescu! Motivul este acum faptul că marea majoritate a seniorilor din lot nu mai au contract cu clubul constănţean de la sfârşitul sezonului 2013-2014. „Nu ştiu ce va fi în viitor, pentru că un singur jucător mai are contract cu clubul, Andrei Laza. Depinde numai de domnul preşedinte Strutinsky dacă voi continua la Tomis Constanţa. Mă simt bine aici, dar nu depinde numai de mine să rămân la Constanţa”, a spus antrenorul principal Martin Stoev, care şi-a încheiat şi el contractul. „Vom încerca să prelungim contractele majorităţii jucătorilor din actualul lot. Discuţiile vor avea loc după Paşte. Îmi doresc să putem păstra la Constanţa aceeaşi echipă ca în sezonul actual. Nu ştiu dacă vom şi reuşi”, a afirmat preşedintele CVM Tomis Constanţa, Sorin Strutinsky, după finala cu CSVM Zalău. „Sezonul viitor vom vedea ce va fi, suntem foarte mulţi jucători la final de contract, o parte dintre noi probabil că vom pleca în altă parte, aşa cum se întâmplă cam în fiecare vară. Dar nu este nicio problemă, clubul are resurse de a face şi în sezonul următor o echipă foarte bună, poate chiar mai bună decât în sezonul acesta. Nu ştiu încă dacă voi rămâne sau nu. În ceea ce mă priveşte, va trebui să am o ofertă foarte bună din străinătate ca să renunţ la Tomis. Dacă nu, voi rămâne aici, pentru că la Constanţa mă simt ca acasă”, a anunţat centrul Andrei Spînu.

SPONSORI CVM TOMIS

Conpress Group, Polaris M Holding, Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Zip Escort, Telegraf, Pozimed, Lakeview, Transport Trade Services, Aqua Carpatica, Verasig, Telegraf Advertising, KLD, Neptun TV, Expertissa Constanţa, Restaurant Temple, Hotel Flora