CVM Tomis are patru puncte avans în clasament

Chiar dacă seria de invincibilitate din acest sezon a fost întreruptă de Copra Piacenza, săptămâna trecută, în ultimul joc din faza grupelor a Ligii Campionilor, Club Volei Municipal Tomis Constanța a rămas neînvinsă în campionatul intern. Sâmbătă, în meciul cu CSM Bucureşti din Sala Sporturilor, CVM Tomis s-a impus cu scorul de 3:2 (25:17, 26:28, 23:25, 25:17, 15:8) și a rămas lider autoritar în Divizia A1 la volei masculin. A doua clasată, CSVM Zalău, este la patru puncte în spate, iar ocupanta locului 3, Dinamo București, are zece puncte mai puțin! O victorie în fața sălăjenilor, care în retur vor veni la Constanța, le-ar garanta, practic, jucătorilor antrenați de Martin Stoev şi Radu Began primul loc în clasamentul final din sezonul regulat.

DOAR CSM BUCUREȘTI, ARCADA GALAȚI ȘI CRAIOVA AU LUAT PUNCT TOMISULUI

Revenind la partida contra bucureștenilor, trebuie să precizăm faptul că voleibaliștii constănțeni au susținut al treilea meci de cinci seturi în acest campionat. Au mai reușit să smulgă un punct campioanei doar Arcada Galați (la Constanța) și SCM U. Craiova (pe teren propriu). De această dată, principalele motive ale acestei evoluții mai puțin convingătoare au fost oboseala acumulată în ultimele săptămâni și accidentarea universalului Simeonov, care a jucat doar în ultimele trei seturi ale partidei cu CSM. „Până la urmă, diferența nu a fost chiar de 3:2, dacă ne gândim că seturile câștigate de noi au fost clare, iar ei s-au impus la limită în cele două pe care și le-au adjudecat. A fost important să încercăm și alte formule de echipă, însă trebuie să muncim mai mult și să rămânem cât mai concentrați de-a lungul partidelor. În opinia mea, toate meciurile de campionat vor fi la fel de dificile ca acesta până la sfârșitul sezonului”, a spus Andrey Zhekov, căpitanul Tomisului. „CSM a făcut un meci bun, e adevărat, dar problema a fost la noi. Nu am fost sută la sută concentrați și nu am putut finaliza mingile recuperate, unele foarte importante”, a adăugat centrul Andrei Laza. „Problema noastră este că trebuie să jucăm în ritmul sâmbătă - miercuri - sâmbătă cu numai șase jucători, poate șapte cu Aciobăniței. Nu pun la socoteală faptul că avem trei centri, pentru că sunt toți români și intră doar doi pe teren”, a precizat antrenorul principal Martin Stoev. „Diferența s-a făcut pe fondul oboselii jucătorilor de la Tomis, care încep să resimtă numărul mare de meciuri, atât din campionat, cât și din Champions League. Noi am făcut un joc aproape la fel de bun ca acela reușit de campioana României, iar punctul de la Constanța ne este foarte folositor în acest moment”, a opinat căpitanul echipei oaspete, Ciprian Matei.

MÂINE, CVM TOMIS EVOLUEAZĂ LA GALAȚI

CVM Tomis va juca și săptămâna aceasta două partide oficiale, ambele în campionat. Mâine este programată etapa a 15-a, în care constănțenii vor evolua pe terenul Arcadei Galați, iar sâmbătă, în etapa a 16-a, campionii vor primi vizita noii promovate VC Banatul Caransebeș. Ambele meciuri vor începe la ora 17.00.