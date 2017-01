CVM Tomis are prima şansă la calificarea în sferturi

„Important va fi şi jocul prestat, pentru că publicul aşteaptă de la noi şi spectacol, nu doar calificare”, spunea antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco, înaintea partidei tur cu Euphony Asse-Lennik, din optimile GM Capital Challenge Cup. Iar voleibaliştii constănţeni au transpus pe teren dorinţa tehnicianului canadian, trecînd de belgieni, cu 3-0, după o evoluţie care i-a încîntat pe spectatori, cel puţin în primele două seturi, adjudecate cu 25-12. Cum setaverajul este primul criteriu de calificare în sferturi, Tomis are acum prima şansă de a merge mai departe, fiind greu de crezut că Lennik va izbuit să cîştige returul cu 3-0, apoi să-şi adjudece şi “setul de aur”, care se joacă atunci cînd cele două formaţii sînt la egalitate pe ansamblul celor două manşe. „La retur nu am emoţii prea mari, avînd în vedere creşterea de joc a echipei. Nu cred că Lennik ne poate lua patru seturi la rînd! Avem tot lotul valid şi în formă. În meciul următor, cred că îi vom întîlni pe bieloruşi (n.r. - Metallurg Zhlobin), deşi setul luat în deplasare de elveţieni (n.r. - TV Amriswil a pierdut în deplasare, cu 1-3) poate conta foarte mult”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele Tomisului. „Calificarea va putea fi considerată decisă abia după meciul retur. Mai este o partidă de jucat şi sper că am învăţat ceva după returul din Olanda. Sînt convins că Lennik nu poate juca mai prost decît la Constanţa şi că săptămîna viitoare echipa belgiană va arăta cu totul altfel. Şi noi trebuie să fim la retur mai buni decît astăzi!”, consideră De Rocco, referindu-se la emoţiile trăite de Tomis la Doetinchem, în turul anterior, cînd după 3-0 la Constanţa a cedat, cu 2-3, în returul cu Orion, gazdele conducînd la un moment dat cu 2-0 la seturi!

În tabăra adversă domnea joi seară dezolarea, antrenorul principal Sacha Koulberg încercînd totuşi o undă de optimism. „Chiar nu înţeleg ce s-a întîmplat cu echipa mea în primele seturi! Constanţa a servit foarte bine, noi nu ne-am asumat riscuri şi a ieşit ce a ieşit. Sigur că mai cred în calificare, pentru că pe teren propriu jucăm altfel şi am reuşit să învingem destule formaţii puternice. Cred că este posibil să cîştigăm patru seturi la rînd!”, a declarat Koulberg, cu un zîmbet forţat... Pînă la meciul retur, programat pe 21 ianuarie, de la ora 21.30, ora României, Lennik va mai susţine un meci de campionat, duminică, în deplasare, cu PNV Waasland, penultima clasată în Belgia. La rîndul său, CVM Tomis şi-a amînat meciul de campionat cu Unirea Dej şi se va concentra asupra jocului decisiv pentru calificarea în sferturile GM Capital Challenge Cup. Constănţenii vor pleca marţi dimineaţă spre Belgia şi se vor antrena în cursul după-amiezii în Sala “Molenbos” din Zellik, care va găzdui meciul retur.