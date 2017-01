CVM Tomis are șapte jucători la lotul național de juniori

Lotul național de volei juniori al României, alcătuit din jucători cu vârsta sub 20 de ani, se pregătește de zece zile în Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani, sub comanda antrenorilor George Grigorie și Daniel Săvoiu. Inițial, lotul a cuprins 13 jucători, cărora li s-au alăturat, începând de luni, trei componenți de la naționala de cadeți proaspătă campioană balcanică (Adrian Aciobăniței, Rareș Bălean și Tudor Magdaș), plus Theodor Frîncu, care a fost bolnav, dar a avut și examen de admitere la facultate. Iată componența lotului lărgit al naţionalei de juniori: coordonatori - Claudiu Dumitru (CSM Bucureşti), Alexandru Muscină (CVM Tomis Constanța); universali - Theodor Frîncu (CSŞ Buzău), Traian Gemănariu (CSŞ Oţelu Roşu), Mihai Tarța (CVM Tomis Constanța); centri - Tudor Magdaş (CSŞ Liceul „Alexandru Papiu Ilarian” Dej), Eduard Ocunschi (CVM Tomis Constanța), Cătălin Stoenete (Steaua București), Robert Vologa (CVM Tomis Constanța); extreme - Adrian Aciobăniţei (CVM Tomis Constanța), Rareş Bălean (CSŞ Zalău), Mihai Criste (Steaua București), Marius Iftime (CVM Tomis Constanța), Bogdan Nan (CSŞ Bega Timișoara), Andrei Sărăcuțu (CSȘ Bacău); libero - Paul Cămui (CVM Tomis Constanța), Vlad Kantor (CSȘ LAPI Dej).

După cum se vede, în lotul lărgit au fost incluși toți cei șapte titulari de la echipa Club Volei Municipal Tomis, care și-a adjudecat, în luna mai, titlul național, după turneul final găzduit de Constanța. Cu excepția lui Ocunschi, menajat pentru o ușoară entorsă la gleznă, toți au jucat marți și miercuri în cele două meciuri de pregătire pe care echipa noastră le-a susținut la Izvorani în compania naționalei Braziliei Under 21, aflată de trei săptămâni într-un turneu de pregătire prin mai multe țări din Europa. După ce au întâlnit Turcia și Polonia, sud-americanii vor mai juca în România cel puțin trei partide, joi, sâmbătă și duminică, posibil și luni, când au programată plecarea acasă. În meciul disputat marți seară, Brazilia a câștigat toate cele patru seturi disputate, cu 26:24, 25:20, 25:20, 25:18.

România va participa, în perioada 13-17 august, la Balcaniada juniorilor, programată în Macedonia, iar din 29 august va juca la turneul final al Campionatului European din Cehia și Slovacia, unde echipa noastră este în aceeași grupă cu Turcia, Cehia, Slovenia, Belgia și Polonia.