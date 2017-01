CVM Tomis avansează în play-off 12 din postura de câștigătoare de grupă

21:15:37 / 28 Ianuarie 2015

de unde dracu meci frumos???????????

Am fost in sala, nu vorbesc in necunostinta de cauza. Asta numiti meci frumos si echilibrat cu oscilatii de o parte si de alta?? Imi pare rau cred ca avem viziuni diferite in ceea ce priveste calitatea. Mi s-a parut mai degraba un antrenament chinuit, tras de par, cu mici rabufniri a unor jucatori care nu isi puteau tine in frau stillul de joc. Probabil ( dar deloc probabil de fapt ) la mica intelegere, li s-a dat italienilor posibilitatea de a mai castiga niste puncte si de a ocupa "onorabil" locul 2 in grupa si de a participa si ei la tragerea la sorti, deci de a merge mai departe, atat timp cat pentru Tomis nu era nici o miza in joc, calificati fiind deja. Deci din punctul meu de vedere meciul de aseara a fost o necesara formalitate, de neevitat. Meciul s-a jucat in alta parte. Totusi v-as ruga sa va ganditi si la cei care vin la sala de placere, din dragoste ptr acest sport. Si nu este nevoie sa intram gratuit si sa vedem o bataie de joc. As fi capabila sa platesc dar sa vad spectacol sportiv.