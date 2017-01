CVM Tomis, avertizată de forţa dejenilor pe teren propriu

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au ajuns aseară la Dej, unde sîmbătă vor întîlni formaţia locală Unirea, în etapa a cincea a Diviziei A1 la volei masculin. Pentru a evita acumularea oboselii după un drum atît de lung, conducerea clubului constănţean a decis ca echipa să plece cu două zile mai devreme, iar astăzi să se antreneze în sala care va găzdui partida.

Adversara de sîmbătă a Tomisului ocupă locul 7 în clasamentul Diviziei A1, avînd o singură victorie în patru etape, dar ce victorie: 3-2 pe teren propriu cu Dinamo Bucureşti, una dintre candidatele la titlu! Avizat de forţa clujenilor cînd joacă în sala proprie, Jorge Cannestracci, antrenorul constănţenilor, este precaut înaintea meciului de sîmbătă: "Am văzut pe video echipa din Dej, care joacă foarte bine acasă. Am remarcat şi un jucător foarte bun, cel cu nr.5, care joacă pe postul de extremă (n.r. - Cristian Iosif). Ne aşteptăm la o replică tare din partea unei echipe care este redutabilă pe teren propriu". Nemanja Kuburovic, ridicătorul sîrb care a debutat pentru Tomis, duminică, în meciul cu VCM Rm. Sărat, este mai optimist: "Ştiu că echipa din Dej a bătut pe Dinamo, dar cred că a fost ceva excepţional. Am văzut meciul pe casetă şi cred că Dinamo a prins o zi mai slabă. Antrenorul nostru a studiat echipa adversă pe video şi nu cred că vom avea probleme să învingem".

Lotul Tomisului cuprinde aceiaşi 12 voleibalişti cu care gruparea constănţeană a abordat întîlnirea cu buzoienii din etapa trecută, Gonzalez, Kuburovic, Began, Ivkovic, Milotin, M. Pavel, Voinea, Ashlei, D. Pavel, Gontariu,. Togan şi Mihăilă, pentru că Răzvan Tănăsescu şi Piotr Gabrych se află în continuare sub tratament pentru a se reface după accidentările suferite. Formaţia de pe Litoral se va antrena în această după-amiază în sala care va găzdui sîmbătă dimineaţă, de la ora 11.00, jocul dintre Unirea Dej şi Club Volei Municipal Tomis Constanţa.