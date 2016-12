CVM Tomis, calificare în stil de mare campioană în finala Cupei României

Astăzi, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 3), în sala de la Cheile Grădiștei este programată finala Cupei României la volei masculin. Pentru ultimul act al competiției au obținut calificarea CVM Tomis Constanţa și CSVM Zalău, formații care din 21 aprilie vor lupta și pentru titlul de campioană a României. În semifinalele de ieri, deținătoarea trofeului a eliminat-o pe SCM U. Craiova, scor 3:0 (25:20, 25:16, 25:19), cealaltă partidă fiind câștigată de CSVM Zalău, 3:2 (29:27, 20:25, 25:23, 22:25, 15:6) cu Dinamo Bucureşti. Finala de astăzi este o reeditare a ultimului act de acum doi ani, în care constănțenii s-au impus la zero. CVM Tomis va juca pentru a zecea oară în 11 ani cu trofeul Cupei României pe masă, iar din 2005 până acum a reușit să obțină trofeul de opt ori. În anul 2011 s-a impus Dinamo București, iar în 2012 a câștigat Remat Zalău, cele două echipe reușind să întrerupă supremația constănțeană în Cupa României, cu șase trofee consecutive!

CAMPIOANA ȘI-A RESPECTAT BLAZONUL

Absențele lui Ventzislav Simeonov și Stanislav Petkov, doi jucători importanți ai echipei, care au hotărât să-și rezilieze contractele cu Tomis, nemulțumiți de întârzierile salariale, nu au contat aproape deloc în evoluția campionilor! În plus, formația antrenată de Martin Stoev și Radu Began a avut și ghinionul ca libero-ul titular, Nikola Rosic, să contracteze o răceală puternică la Constanța, care s-a agravat la Cheile Grădiștei, unde jucătorul a avut febră mare. Voleibalistul sârb nu a putut juca pe postul său, fiind înlocuit cu succes de Răzvan Tănăsescu, dar a fost utilizat pe finalul primului set, în linia a doua, ca schimbare tactică. Antrenorii constănțeni au fost nevoiți să reprofileze un centru, Andrei Laza, pe postul de universal, dar cheia victoriei de ieri a fost organizarea perfectă a jocului. În absența lui Simeonov, până acum destinatar a circa jumătate din pasele adresate de Zhekov, au atacat toți cei cinci trăgători ai formației constănțene. Centrii au greșit foarte puține mingi, Janic a jucat în nota sa obișnuită, fiind metronomul echipei, iar Dragoș Pavel a fost revelația meciului, reușind cea mai bună evoluție din acest an!

În aceste condiții, oltenii au contat pe tabela de scor doar în startul partidei, când s-au distanțat la 4:0, 7:2 și 9:4. Pe o serie de servicii excelente ale lui Stancu, Tomis a reușit să egaleze, grație unei colaborări foarte bune la blocaj între Spînu și Pavel. Constănțenii au condus prima oară cu 11:10, au avut 16:15 la al doilea time-out tehnic și s-au desprins decisiv, la 21:16, pe serviciul lui Janic. Puternic zdruncinați psihic de replica neașteptat de bună a adversarilor, oltenii nu și-au revenit în setul al doilea, în care nu au realizat decât 16 puncte! La scorul de 18:13, antrenorul Dănuț Pascu a luat o decizie mai puțin văzută pe terenurile de volei, schimbând în același timp cinci jucători și păstrându-l în teren doar pe Ghionea!!! Ultimul set a început sub semnul echilibrului, dar de la 9:5 constănțenii nu au mai putut fi ajunși, încheind meciul după o oră și 20 de minute de joc.

CVM TOMIS A FOST SUPERIOARĂ LA TOATE CAPITOLELE

„Suntem într-o situație dificilă, iar astăzi (n.r. - miercuri) am jucat fără trei jucători importanți, dar în aceste condiții mobilizarea noastră a fost mai mult de sută la sută. S-a văzut pe teren că am fost mult mai buni chiar și cu o echipă oarecum improvizată. Cei care au intrat pe teren și-au făcut perfect datoria. Ce a făcut diferența? Cred că din punct de vedere emoțional am fost mult superiori, dar la fel a fost și tehnico-tactic. Ne-au mers foarte bine blocajul, serviciul și preluarea, iar de aici atacul și apărarea au fost evident mai bune. Cealaltă finalistă, Zalăul, pare cel mai puternic adversar din acest campionat și ne așteptam să ajungă în finală. La prima vedere, meciul pare mai greu decât cel de astăzi, dar îl vom aborda la fel de montați și cred că putem câștiga și finala!”, a declarat centrul constănțean Andrei Spînu.

„Cred că am reușit cea mai bună partidă jucată împotriva Craiovei în acest sezon, jucătorii au pus mult suflet în evoluțiile lor. Începutul a fost puțin timorat, pentru că am evoluat în premieră cu trei centri în formula de start, însă apoi am dictat noi ritmul jocului și am câștigat destul de lejer. Este important că am terminat repede partida și ne-am economisit astfel forțele pentru finala de mâine. Cred că inima jucătorilor mei și voința lor de a învinge au fost decisive pentru calificarea în finală. Mâine (n.r. - azi), cu siguranță, învingător va fi Stoev! (râde). Serios vorbind, noi am venit aici să dăm totul pe teren pentru a cuceri trofeul, dar dacă Zalăul va fi mai bună decât noi în finală, asta e, vom fi împăcați că am făcut tot ce am putut ca să câștigăm”, a afirmat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev, referindu-se la faptul că echipa din Zalău este pregătită de tatăl său, Stoyan.

„A fost un joc dezastruos al echipei mele, mai ales că ne pusesem speranțe în acest meci, însă formația din Constanța, în ciuda problemelor care există la club, s-a dovedit la fel de redutabilă. Are în componență jucători foarte buni și experimentați, care și-au demonstrat valoarea. Noi am suferit foarte mult la preluare și nu înțeleg absolut deloc de ce jucătorii mei au fost așa de timorați. Au fost foarte crispați, au greșit foarte mult și, ca atare, nu aveam nicio șansă de victorie astăzi”, a spus antrenorul principal al oltenilor, Dănuț Pascu.

Au evoluat formațiile - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov 2p - Laza 5p, Spînu 8p, Stancu 10p (5 blocaje), D. Pavel 11p (4 blocaje), Janic 18p și Tănăsescu - libero (au mai jucat: Rosic și Vologa); Craiova (antrenori Dănuţ Pascu şi Claudiu Mitru): Bicanin 1p - Lică 15p, Turanjanin 3p, Ghionea 5p (5 blocaje), Ene 5p, Milev 9p și Mărieş - libero (au mai jucat: Voinea 1p, Vîlcelean, Manda, Ion-Velicu și Marciu).

