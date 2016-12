CVM Tomis, campioană naţională şi la cadeţi

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a devenit, pentru a treia oară consecutiv, campioană naţională în întrecerea cadeţilor (jucători născuţi în 1997 şi mai mici), după ce a învins ieri, la Baia Mare, în finală, scor 3:2 (12:25, 25:19, 25:21, 21:25, 15:12), echipa locală CSŞ 2. După victoriile din 2012, tot de la Baia Mare, şi din 2013, de la Dej, formaţia constănţeană, a triumfat încă o dată, acum la capătul unei confruntări deosebit de interesante. Băimărenii au cedat pentru a doua oară în faţa Tomisului, după înfrângerea de miercuri, din prima zi a turneului, scor 1:3, căpitanul formaţiei de la ţărmul mării, Adrian Aciobăniţei, desemnat cel mai bun atacant al turneului final, fiind omul decisiv şi în finala de ieri, secondat de George Gavriz, Radu Dediulescu (n.r. - a fost ales cel mai bun coordonator de joc al turneului) şi Ovidiu Darlaczi. Sâmbătă, în semifinale, CVM Tomis a trecut de LPS CSŞ Bihorul Oradea, scor 3:1 (25:21, 25:19, 25:27, 25:16), iar CSŞ 2 Baia Mare a dispus de CTF Mihai I Bucureşti, scor 3:0.

Iată şi jucătorii care au evoluat la turneul final pentru CVM Tomis (antrenor principal: Răzvan Parpală; antrenor secund: Cezar Aciobăniţei; statistician: Marius Pop; organizator de competiţii: Taner Cadâr): Adrian Aciobăniţei (căpitanul echipei; anul naşterii: 1997), Levin Izet (1999), George Popescu (1998), Radu Dediulescu (1998), George Gavriz (1997), Eduard Popa (2000), Răzvan Minghiraş (1999), George Luţu (1999) şi Ovidiu Darlaczi (1999). De remarcat faptul că Adrian Aciobăniţei şi George Gavriz au devenit pentru a treia oară consecutiv campioni naţionali la cadeţi, iar Radu Dediulescu şi Ovidiu Darlaczi, pentru a doua oară consecutiv.

OBIECTIV ÎNDEPLINIT „A fost o victorie grea, muncită, dar meritată, mai ales că am câştigat pe terenul adversarei. Este o confirmare a faptului că la Constanţa se munceşte cu folos, iar celelalte titluri nu au fost întâmplătoare. Am obţinut cu trei generaţii diferite titlul naţional la cadeţi şi acest lucru este cu atât mai important”, a spus directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. „După ce i-am învins pe băimăreni şi în primul meci, acum ei au jucat mai bine în finală, dar experienţa şi valoarea lui Adrian Aciobăniţei, alături de prestaţiile lui Gavriz, Dediulescu şi Darlaczi, au fost decisive. Echipa a jucat bine şi am câştigat pe merit. Urmează turneul juniorilor, în care suntem favoriţi, dar trebuie să fim foarte atenţi şi să luăm fiecare meci în parte”, a declarat antrenorul principal Răzvan Parpală.

URMEAZĂ JUNIORII În această săptămână, începând de miercuri şi până duminică, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui turneul final al Campionatului Naţional de volei rezervat juniorilor (jucători născuţi în 1995 şi mai mici), în care CVM Tomis, campioana en titre, este marea favorită la câştigarea unui nou titlu naţional.