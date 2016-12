CVM Tomis, campioană pentru a patra oară

Campioană a României de trei ori consecutiv, între 2007 şi 2009, Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi-a trecut în palmares anul acesta al patrulea titlu naţional din istoria clubului. După trei ani de supremaţie a Rematului din Zalău, formaţia constănţeană a urcat din nou pe prima treaptă a podiumului, câştigând un campionat pe care l-a dominat categoric şi în care nu a pierdut decât două meciuri în sezonul regulat, înregistrând 18 victorii, apoi reuşind alte opt succese în play-off, din tot atâtea posibile! Odată cu acest titlu, CVM Tomis şi-a asigurat şi participarea directă în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, nu cu wild-card, aşa cum s-a întâmplat în acest sezon.

Meciul disputat aseară în Sala Sporturilor din Craiova a fost unul de calitate, în care ambele echipe şi-au onorat statutul de finaliste ale campionatului. Partida a durat circa două ore şi jumătate şi s-a încheiat cu scorul de 2:3 (25:21, 21:25, 35:33, 22:25, 9:15)! Susţinuţi de circa 1.500 de fani, oltenii au luptat din greu pentru a prelungi finala, iar evoluţia din primul set, dominat în întregime, le dădea dreptul să spere la victorie. Constănţenii au replicat în setul al doilea, adjudecat cu acelaşi scor, iar la 1-1 a urmat un set maraton, încheiat cu scorul de 35:33 în favoarea gazdelor! S-a făcut 2:1 pentru Craiova după ce oaspeţii au ratat patru mingi de set, iar gazdele au fructificat-o pe a şaptea de care au beneficiat, în condiţiile în care Tomis a ratat o mulţime de servicii! Din setul 4 formaţia constănţeană a redevenit cea pe care o ştiam, cea mai puternică din România, iar pe fondul scăderii de turaţie a adversarilor şi-a impus superioritatea. Scorul din setul decisiv, 15:9, spune totul despre diferenţa de valoare dintre Constanţa şi Craiova din acest ultim set al campionatului 2012-2013.

„A fost un meci mult mai palpitant decât celelalte, cu o galerie frumoasă a oltenilor, un meci care s-a ridicat la nivelul unei adevărate finale. În cele din urmă am câştigat, dar nu fără emoţii, şi mă bucur că după trei sezoane de pauză am reuşit să aducem din nou titlul la Constanţa. Ne dorim să facem şi eventul, aşa cum am reuşit şi în urmă cu patru ani”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. „Echipa a jucat cu multă nervozitate. Din păcate a fost una dintre cele mai slabe partide pe care le-am făcut în acest campionat. Au fost multe greşeli, dar cel mai important este că am câştigat şi că după acel set 3 pierdut în condiţii dramatice am reuşit să ne menţinem în meci. Am limitat numărul erorilor în ultimele două seturi şi asta a fost decisiv pentru victorie”, a spus Martin Stoev, antrenorul principal al formaţiei constănţene.

Au evoluat - Craiova (antrenori Dănuţ Pascu şi Claudiu Mitru): Vînătoru - Dumitrache, I. Ion, Milotin, Borota, Romanescu şi Jovic - libero (au mai jucat: Ghionea şi Todor); CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Spînu, Bojovic, Stoykov, Terzic şi Samardzic - libero (au mai jucat: Stancu, Tănăsescu şi Merkushev).

