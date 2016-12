CVM Tomis, campioana României la volei masculin, a uimit Europa în 2014

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, a reușit o primă jumătate a sezonului 2014-2015 perfectă, cu victorii pe linie în competițiile oficiale la care a participat! Reamintim că Tomis, echipă aflată la a treia participare consecutivă în Liga Campionilor, a înregistrat patru victorii din tot atâtea posibile în Grupa A, iar în Divizia A1 a câștigat toate meciurile din turul campionatului, 11 la număr, fiind lider cu două puncte avans față de CSVM Zalău. În noul format al Ligii Campionilor la volei masculin, lansat în urmă cu peste un deceniu, CVM Tomis este prima formație românească aflată la un pas de calificarea în Play-off 12, ceea ce ar reprezenta o performanță istorică pentru voleiul masculin din țara noastră. După ce în sezonul trecut echipa constănțeană a trecut de faza grupelor Ligii Campionilor și a ajuns până în semifinalele Cupei CEV, în actualul sezon campioana României este la o victorie de câștigarea Grupei A a 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League. Continuarea evoluțiilor în cea mai puternică întrecere voleibalistică intercluburi ar reprezenta pentru CVM Tomis un frumos cadou pentru a zecea prezență consecutivă în Cupele Europene, începută în sezonul 2005-2006. Iar parcursul perfect din prima parte a sezonului a fost remarcat și de site-ul Confederației Europene de Volei, www.cev.lu, specialiștii din lumea voleiului fiind plăcut surprinși de rezultatele Tomisului.

Despre ce a fost în 2014, dar și despre așteptările clubului în 2015, am discutat cu directorul executiv al grupării constănțene, Serhan Cadâr.

Reporter: Cum apreciați această primă jumătate a sezonului, în care CVM Tomis Constanța e neînvinsă în meciurile oficiale?

Serhan Cadâr: Un sezon bun, într-adevăr, în care echipa a realizat o performanță deosebită în Liga Campionilor, cel puțin până acum. Acesta este principalul nostru obiectiv în acest sezon, Liga Campionilor. Cum cheltuielile sunt foarte mari, participarea în Liga Campionilor reprezintă doar o onoare și șansa de a te afirma pe plan sportiv, iar ceea ce a reușit CVM Tomis în acest sezon este uriaș. În același timp, o mare satisfacție pentru mine este că, după o perioadă de patru ani, am reușit să avem doi juniori în teren (n.r. - Adrian Aciobăniței și Robert Vologa, care au jucat în meciul de la Roeselare), doi juniori de valoare, doi juniori care introduși în momentele-cheie ale meciurilor reușesc să facă față tensiunii și stresului jocului. Acesta este marele nostru câștig și, în același timp, al doilea obiectiv important pe care ni l-am stabilit ca și club, acela de a promova tinerii români în marea competiție.

Rep.: Sunteți mulțumit de modul cum cresc în valoare juniorii și cadeții clubului?

S.C.: Ce s-a întâmplat în sezonul precedent a confirmat încă o dată faptul că orice echipă care se respectă trebuie să aibă un al doilea eșalon, pregătit oricând. Dacă în campionatul trecut am reușit să câștigăm câte un set în cele două meciuri pe care acești tineri le-au jucat în Divizia A1 (n.r. - cu SCM U. Craiova și Universitatea Cluj), iată că acum acești tineri evoluează prin echipe de Divizia A1, iar cei care sunt la noi la club sunt jucători în care poți avea încredere chiar și în Liga Campionilor.

Rep.: Ce așteptări aveți de la a doua jumătate a acestui sezon?

S.C.: De la 2015 aștept, în primul rând, ca toți jucătorii noștri să fie sănătoși, să fie feriți de accidentări. Apoi, în ordinea importanței, dacă nu chiar pe același plan cu sănătatea jucătorilor, este modul de finanțare a echipei. Suntem foarte aproape de începutul anului 2015 și încă nu sunt clare modalitățile de susținere a sportului la nivel național. Aici avem probleme foarte mari. Avem și sponsori la club, dar ei nu pot face față singuri la nivelul de performanță la care am ajuns. Trebuie să găsim modalitatea prin care o performanță atât de ridicată să fie susținută nu numai de către structuri private, ci și, sistematic, de către comunitatea locală.

Rep.: Există posibilitatea să întăriți lotul pentru meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor?

S.C.: Așteptăm să vedem modalitatea în care vom putea fi susținuți de către comunitatea locală. În ianuarie vom avea multe cheltuieli, pentru două meciuri în Liga Campionilor, un cantonament în Bulgaria și alte partide în competițiile interne, iar deocamdată ne putem baza doar pe eventualele sponsorizări pe care le vom primi de la structurile private. Iar acestea sunt insuficiente pentru performanța de la acest nivel.

JUNIORII DIN SEZONUL TRECUT EVOLUEAZĂ LA ECHIPE DIN DIVIZIA A1

Reamintim că gruparea constănțeană a decis la începutul lunii decembrie să retragă echipa a doua din campionatul Diviziei A2 la volei masculin, din cauza... lipsei de efectiv! „Echipa a doua a clubului, așa cum am anunțat încă de la înființare, este gândită și participă în competiții cu scopul de a roda jucătorii care nu intră în pregătire cu echipa de seniori. Anul acesta, am început campionatul cu mai mulți jucători care abia terminaseră junioratul și nu erau incluși în lotul echipei de seniori. Însă, datorită unor accidentări, cum a fost cea a lui Dragoș Pavel, avem doi juniori în lotul de 12 al seniorilor, Aciobăniței și Vologa. În plus, Zahar este pe picior de plecare de la noi: suntem în tratative cu Arcada Galați, formație cu care se pregătește deja. Ocunschi urmează să plece și el la o altă echipă, nu știm deocamdată la care. Muscină a fost operat, iar în aceste condiții ne-au rămas foarte puțini jucători de valoare care să poată juca în echipa din Divizia A2. Am fi putut continua campionatul cu sportivi născuți în 1999, dar sunt prea cruzi, sunt încă în formare și nu ar fi putut face față unei competiții de seniori. În aceste condiții, am considerat că ar fi mai bine să ne retragem, iar copiii să evolueze doar în divizia de juniori”, spunea atunci Serhan Cadâr. Câțiva dintre jucătorii care evoluau în sezonul trecut la formația a doua a clubului au terminat junioratul și au plecat la alte echipe. Universalul Mihai Tarța a fost împrumutat la CSVM Zalău, extrema Marius Iftime s-a transferat la CSM București, iar extrema Mădălin Dăineanu a plecat la Universitatea Cluj (Divizia A2).