CVM Tomis, campioana României pentru a șasea oară

Club Volei Municipal Tomis Constanța a obținut aseară, pe teren propriu, al șaselea titlu de campioană din istoria clubului. Voleibaliștii Tomisului s-au impus, cu scorul de 3:1 (25:13, 27:29, 25:9, 25:23), în duelul cu CSVM Zalău, în meciul 5 al ultimului act din Divizia A1 la volei masculin. Cu scorul general de 3-2, CVM Tomis a câștigat finala campionatului și a obținut titlul național la finalul sezonului 2014-2015, unul în care voleibaliștii antrenați de Martin Stoev și Radu Began au realizat o performanță de răsunet în Liga Campionilor: prezența între cele mai valoroase 12 formații în cea mai puternică întrecere voleibalistică intercluburi.

După înfrângerile suferite săptămâna trecută, la Zalău, jucătorii antrenați de Martin Stoev și Radu Began au impus ritmul în partida disputată în Sala Sporturilor din Constanța, încurajați de un public admirabil, iar campioana en titre a păstrat trofeul la Constanța. Voleibaliștii Tomisului s-au revanșat astfel și pentru eșecul din finala Cupei României, sărbătorind câștigarea campionatului împreună cu suporterii, iar șampania a însoțit bucuria campionilor la finalul unui sezon în care cele cinci victorii din Liga Campionilor nu vor fi uitate ușor.

CVM Tomis a reușit astfel încă o triplă, titlul de campioană fiind obținut de echipa constănțeană în 2007, 2008, 2009, 2013, 2014 și 2015, ultimele trei cu același cuplu de tehnicieni pe bancă.

În partida decisivă pentru titlu de la Constanța au evoluat următoarele formații - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov (cpt.) - Simeonov, Laza, Spînu, Janic, Aciobăniței și Rosic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Stancu, D. Pavel și Petkov, rezervă neutilizată: Stoian); CSVM Zalău (antrenori Stoyan Stoev și Bogdan Nicolae): Lescov - Cherbeleață, Mihalcea, Gheorghiţă, Dal Bosco (cpt.), Bala și Feher - libero (a mai jucat: Georgescu, Olteanu și Miron; rezervă neutilizată: Iov). Au arbitrat: Lucian Năstase (Galați) și Bogdan Stoica (București).

Evoluția scorului - setul 1: 4:0, 8:1, 11:1, 11:4, 16:8, 21:10, 25:13; setul 2: 0:2, 6:4, 8:5, 12:10, 16:11, 19:17, 21:17, 24:23, 25:24, 26:25, 27:26, 27:29; setul 3: 2:0, 5:1, 8:4, 13:5, 16:8, 21:9, 25:9; setul 4: 3:5, 8:7, 13:9, 16:11, 18:13, 19:16, 21:17, 21:20, 22:22, 25:23.

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„În primul rând vrem să mulțumim publicului, care a fost alături de noi. De asemenea, vrem să-i mulțumim președintelui Sorin Strutinsky, căruia îi dăruim această victorie. Fără dumnealui, dar și fără domnul Serhan Cadâr, directorul executiv al clubului, ne-ar fi fost foarte greu. Victoria este și a lor, dar și a suporterilor. Atunci când este mai greu, este și mai frumos să câștigi, iar bucuria este și mai mare” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„Trăiesc ceva ce nu se poate descrie în cuvinte și mă bucur foarte mult. A fost cea mai grea finală din viața mea și de aceea sunt și mai fericit că am câștigat. Publicul ne-a ajutat foarte mult, pentru că demult nu l-am mai simțit așa aproape de noi, ne-a ajutat și experiența noastră superioară. În plus, am fost și montați sută la sută. Aici cred că s-a făcut diferența” - Andrei Laza (jucător CVM Tomis).

„Este un sentiment de mare bucurie, pentru că acesta a fost cel mai greu titlu pe care l-am câștigat în România. A fost foarte multă presiune în meciul decisiv, cred că niciodată nu am simțit atâta presiune pe umerii noștri, pentru că obținerea trofeului de campioni este ceea ce practic ne mulțumește pe noi. Liga Campionilor și Cupa României sunt doar aventuri, acolo putem să câștigăm sau să nu câștigăm. Știam însă că suntem cei mai buni din România și astăzi (n.r. - luni), când am fost cu cuțitul la os, am simțit o presiune enormă, dar ne-am mobilizat și am câștigat, chiar dacă a fost foarte greu” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Într-adevăr, am reușit ultimul punct al finalei, dar este posibil să fi fost și ultimul punct din cariera mea. Încă nu m-am decis, dar e posibil să mă retrag din activitate după acest campionat. Acum sunt foarte emoționat și nu știu ce voi face în continuare. Suntem însă foarte fericiți că am învins și cred că merităm titlul de campioni. După o partidă atât de grea, gustul victoriei este mai dulce” - Ventzislav Simeonov (jucător CVM Tomis).

„În primul rînd, vreau să-mi felicit toți jucătorii, pentru că au arătat caracter, pentru că au reușit în aceste ultime cinci zile să-și regăsească forța de a câștiga titlul de campioană a României, care este foarte important pentru noi. Cred că a fost un sezon extraordinar și vreau să dedic acest titlu președintelui clubului nostru, care în aceste momente nu traversează o situație prea bună. Vreau să-i urez să fie puternic și să revină de acolo și mai puternic decât înainte, ca să construiască la Constanța o echipă și mai puternică decât a fost cea de anul acesta” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„A fost cea mai frumoasă finală din ultimii zece ani, o finală în care adversarii au luptat de la egal la egal cu noi, o finală în care publicul și telespectatorii au avut posibilitatea să vadă volei de înaltă clasă. Vom face tot ceea ce este posibil ca această echipă să nu dispară și promit că nu va dispărea. Chiar dacă nu va mai evolua într-o competiție de nivel înalt, cum este Champions League, echipa din Constanța va juca mai departe” - Serhan Cadâr (director executiv CVM Tomis).

SPONSORI CVM TOMIS

Conpress Group, Polaris M Holding, Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Zip Escort, Telegraf, Pozimed, Brick, Lakeview, Transport Trade Services, Aqua Carpatica, Verasig, Telegraf Advertising, KLD, Superbet, Neptun TV, Expertissa Constanţa, Restaurant Temple, Hotel Flora