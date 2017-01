CVM Tomis caută explicaţii pentru eşecul de la Zalău

La trei zile după ce au pierdut la zero în derby-ul etapei a 5-a a Diviziei A1, voleibaliştii de la CVM Tomis Constanţa au încercat să găsească motivele pentru care echipa campioană a evoluat atît de slab în setul al treilea, pierdut cu 16:25, după ce Remat Zalău a avut şi 13 puncte avans! „Am fi fost dezamăgiţi indiferent de modul în care am fi pierdut meciul, cu atât mai mult cu cât am pierdut setul al treilea la o aşa mare diferenţă. Sper să găsim împreună motivele eşecului şi apoi să trecem peste acest insucces”, a spus centrul Petrişor Macovei. „În acel ultim set am comis mai multe erori decât în toate meciurile anterioare la un loc! A fost incredibil cum, la un moment dat, scorul ajunsese 23:10! Motivul este că noi am jucat slab şi nu am reuşit să punem în aplicare tactica pe care ne-o propusesem înainte de meci. Greşelile pe care le-am făcut au permis echipei adverse să joace foarte bine şi să câştige meciul la zero”, a opinat coordonatorul Sebastian Firpo. CVM Tomis se poate revanşa în faţa propriilor suporteri chiar la sfârşitul acestei săptămâni, când va întâlni la Constanţa formaţia Torpi Tg. Mureş. Partida contează pentru etapa a 6-a a Diviziei A1 la volei masculin, care începe astăzi cu meciul Dacia Buzău - Dinamo Bucureşti, programat de la ora 16.00.

Clasament

1. CVM TOMIS 6 5 1 15: 5 11

2. Unirea Dej 6 4 2 14: 7 10

3. Dinamo Bucureşti 5 4 1 14: 4 9

4. VCM Piatra Neamţ 5 4 1 13: 5 9

5. Remat Zalău 5 4 1 12: 5 9

6. U. Cluj 5 3 2 11: 9 8

7. Steaua Bucureşti 5 2 3 9: 9 7

8. Torpi Tg. Mureş 5 2 3 8:10 7

9. Explorări Baia Mare 5 2 3 7: 9 7

10. SCM U. Craiova 5 1 4 3:14 6

11. Dacia Buzău 5 0 5 1:15 5

12. CVM Braşov 5 0 5 0:15 5