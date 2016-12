CVM Tomis, cea mai bună echipă constănţeană

Organizatorii “Galei Sportului Constănţean” au nominalizat, vineri, cei mai buni sportivi şi cele mai bune cluburi constănţene din 2009. Desemnarea câştigătorilor din acest an a avut loc în cadrul unei întruniri desfăşurate la Restaurantul “Sport”, la care au fost prezenţi preşedinţii şi delegaţii cluburile sportive, reprezentanţi ai structurilor sportive din judeţ şi reprezentanţii mass-media. La fel ca şi în 2008, nici în acest an nu au putut fi aşternute pe hârtie mari performanţe sportive, dar judeţul nostru a bifat la capitolul sporturi de echipe, acolo unde rezultatele sunt notabile. „Nu este un an cu performanţe deosebite, dar este un an în care din nou am contribuit cu tot ce a fost mai bun în performanţele internaţionale ale sportului românesc. Potenţialul nostru este mai mare, iar pentru noi anul 2009 înseamnă, încă o dată, un an de vârf al echipelor. Echipele constănţene ne-au adus din nou bucuria câştigării titlului naţional şi al Cupei României. Este încă un an al echipelor şi al sporturilor neolimpice”, a spus directorul DSJ, Elena Frîncu. Sistemul de premiere a rămas acelaşi, pe scenă urmând să urce cei mai buni sportivi pe ramuri sportive. La categoria cele mai bune echipe de seniori ale judeţului, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a ieşit învingătoare pentru a treia oară consecutiv, urmată în clasament de Handbal Club Municipal Constanţa şi echipa de fotbal a Universităţii “Ovidius” Constanţa, medaliată cu aur la Campionatele Mondiale Universitare. Cei mai buni jucători: Mihai Popescu (handbal), Mihaela Pîrîianu (handbal), Radu Began (volei), Claudia Gavrilescu (volei), Bogdan Petreanu şi Gabriel Buceschi (rugby) şi Cosmin Matei (fotbal). Jurnalistul Cladiu Val va intra în posesia Premiului “Fair - Play” pentru întreaga sa activitate (autor a mai multor cărţi de sport, şase, dintre care trei sunt în curs de apariţie, cărţi donate bibliotecii de la LPS “Nicolae Rotaru”; implicat în acţiunile umanitare ale DSJ pentru ajutorarea foştilor sportivi constănţeni; premiul Asociaţiei Presei Sportive din România în 2007).

Cei mai buni sportivi - Atletism: Nicoleta Grasu, Andreea Ogrăzeanu, Anca Heltne, Cristina Bujin, Adriana Turnea; Canotaj: Diana Bursuc, Petre Codău, Ionuţ Tache, Adelina Postăvaru, Mădălina Iacob, Costin Mitea, Florin Răzvanţă şi Georgian Stoica; Culturism: Răzvan Şindelaru; Gimnastică aerobică: Valentin Mavrodineanu, Mircea Brânzea, Mircea Zamfir, Cristina Nedelcu, Petru Tolan Porime, Ferdinand Răileanu, Cristina Antonescu, Corina Constantin, Loredana Erimia, Andreea Dincă, Anca Surdu; Kaiac-canoe: Simion Cosmin; Kick-boxing: Florin Bădilă; Karate: Robert Albert, Dana Pânzaru, Andra Crimschi, Diana Drăghici, Cerasela Călin, Laura Popescu, Brânduşa Popescu; Navomodelism: Corneliu Costiniuc, Andrei Romeo, Costinel Bâlcă, Ion Marinescu, Ştefania Marinescu, Florian Neagu, Daniel Enescu, Florian Geza; Scrimă: Cosmin Kortyan; Şah: Andreea Panaite, Codruţa Copilu; Tenis de câmp: Ion Efrim, Sergiu Bucur; Tenis de masă: Elizabeta Samara, Andrei Filimon, Cristina Hârâci, Anamaria Sebe, Constantin Cioti. Premii speciale - cele mai bune cluburi de seniori: CS Farul Constanţa, CVM Tomis Constanţa şi HCM Constanţa; cele mai bune cluburi de juniori: LPS “Nicolae Rotaru”, CS Cleopatra şi CSS 1 Constanţa.