CVM Tomis, cea mai bună echipă constănţeană şi în 2008

Lipsa rezultatelor de la competiţiile majore i-au determinat pe organizatorii “Galei Sportului Constănţean” să schimbe sistemul de premiere. Dacă anul trecut sportivii au fost premiaţi în baza unui clasament întocmit în urma celor mai bune rezultate obţinute de aceştia, anul acesta vor urca pe scenă numai primii trei sportivi seniori şi juniori cu rezultate de excepţie pe fiecare ramură sportivă, nominalizaţi ieri, în cadrul unei conferinţe de presă la care au fost prezenţi preşedinţii şi directorii executivi delegaţi de cluburile sportive, reprezentanţi ai structurilor sportive din cadrul judeţului, dar şi reprezentanţii mass-media. “Anul 2008 l-aş denumi un an în care s-a dorit, a fost finanţare bună din partea Consiliului Judeţean, Primăriei Constanţa şi ANS, dar rezultatele au fost sub aşteptările investiţiilor noastre. Am considerat că trebuie tras un semnal de alarmă şi trebuie prin nominalizările făcute să-i luăm pe cei mai buni. Motiv pentru care am plecat de la structurile sportive care au punctat în competiţiile europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice. Împreună cu Consiliul Judeţean, finanţator alături de Direcţia pentru Sport, vom organiza o gală a sportului în care îi vom cunoaşte pe cei mai buni sportivi, cele mai bune structuri de juniori şi seniori şi cele mai bune structuri sportive de jocuri sportive, cele mai bune care au rămas pe podium şi în acest an”, a spus directorul DSJ, Elena Frîncu.

La categoria cele mai bune echipe de seniori ale judeţului, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a ieşit învingătoare pentru a doua oară consecutiv, urmată în clasament de Handbal Club Municipal Constanţa şi RCJ Farul Constanţa. Premiile speciale acordate în fiecare an pentru cei mai reprezentativi jucători de handbal, volei, fotbal şi rugby vor intra în posesia următorilor: Laurenţiu Toma şi Ionuţ Stănescu (cel mai bun jucător de handbal), Erkan Togan (cel mai bun jucător de volei), Adriana Vâlcu (cea mai bună jucătoare de volei), Daniel Carpo (cel mai bun jucător de rugby). Nominalizările pentru premiul Fair - Play şi toleranţă în sport: Cristina Hîrîci (care a participat la calificarea echipei de tenis de masă la JO de la Beijing, dar care nu a putut participa din cauza unor probleme de sănătate), George Buricea (care a ales să răspundă afirmativ la convocarea la echipa naţională deşi soţia sa aducea pe lume primul copil) şi cei cinci sportivi georgieni - Iuri Natriaşvili, Bidzina Shamkaradze, Giorgi Khositaşvili, Khaber Uchava şi Lasha Tavarkiladze (care au ajuns la antrenamentele RCJ Farul, deşi din cauza conflictului din Georgia nu puteau părăsi ţara).

Cei mai buni sportivi pe ramuri sportive, nominalizaţi: arte marţiale - Laura Popescu, Adelina Chiriac, Felix Ştir, Diana Vasile, Ioana Leşcariu, Alexandru Dumitru (juniori) şi Dana Pânzaru (seniori); atletism - Ana-Maria Greceanu, Adriana Turmea, Andreea Ogrăzeanu, Cristina Toma (juniori); box - Ionuţ Gheorghe (seniori) şi Ionuţ Bodilcu (juniori); canotaj - Cristina Ilie, Marcela Holbură, Diana Bursuc (seniori), Florin Răzvanţă (juniori); culturism-fitness - Costin Bucura, Vasile Şerban; gimnastică aerobică - echipa de seniori a CS Farul şi echipa de juniori a CSS 1-CS Farul; kaiac-canoe - Alina Platon Chirilă (seniori), Elena Renţea şi Anişoara Cătrună (juniori); karate tradiţional - Alexandru Păun, Florin Dumitrescu; navomodelism - Andrei Romeo, Cornel Costiniuc şi Costinel Bîlcă; nataţie - Răzvan Florea; rugby - Ionuţ Puişoru şi Ionuţ Florea (RCJ Farul), Cătălin Graur şi Gabriel Bucevschi (CS Cleopatra); şah - Panaite Daniel; tenis - Simona Halep; tenis de masă - Eliza Samara, Iulia Necula, Andrei Filimon (seniori) şi Ioana Ghemeş (juniori). Premii speciale - cele mai bune cluburi de seniori: CS Farul Constanţa, CS Ştiinţa şi CS Karate Dinamic; cele mai bune cluburi de juniori: LPS “Nicolae Rotaru”, CSS 1 Constanţa şi CS Cleopatra; menţiuni Speciale: CS Frontiera Tomis, CS Tae Keon Hîrşova şi CS Sawaki Medgidia.