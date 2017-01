CVM Tomis Constanţa a ratat calificarea în Final Four, după setul de baraj

Aseară, în faţa unui public exuberant şi cu sprijinul oferit de cei doi arbitri albanezi, Autocommerce s-a aflat în permanenţă la conducere pe tabela de scor: 5-2, 7-4, 10-6, 14-7. După 25-18 în primul set, Tomis a echilibrat disputa în cel secund, însă pînă la al doilea time-out tehnic: 16-14. Gazdele s-au distanţat la 19-15 şi s-au impus pe final tot cu 25-18. La 0-2 şi cu slovenii distanţîndu-se în setul 3, antrenorii Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov au hotărît să-i odihnească pe Gabrych şi Ilieş, înlocuindu-i cu Voinea şi Kuburovici. De asemenea, Ivkovici a jucat încă din setul al doilea pe postul lui M. Pavel. Parţialul a fost la discreţia gazdelor şi s-a terminat cu 25-15. Cu sextetul de start în teren, CVM Tomis a renăscut în setul de baraj, pe care l-a început excelent: 5-2, 8-5, 9-6 Radovljica, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a disputat meciul retur contînd pentru sferturile de finală ale Top Teams Cup, cu echipa slovenă Autocommerce Bled. După ce au pierdut în tur, la Constanţa, cu scorul de 3-2, ex-iugoslavii s-au impus în retur cu 3-0 şi au egalat situaţia la victorii. Conform regulamentului introdus de Confederaţia Europeană de Volei în acest sezon, după o pauză de zece minute s-a disputat un set de baraj pentru stabilirea echipei calificate în Final Four. Slovenii s-au impus din nou, cu 25-20, şi au obţinut un loc în primele patru echipe ale Top Teams Cup.

Serviciul slovenilor a mers perfect

Ca şi în tur, la Constanţa, jucătorii sloveni au forţat serviciul, care şi de această dată le-a intrat! În condiţiile erorilor la preluare făcute de ai noştri, a suportului, 10-7. Din păcate, erorile la recepţia serviciului au reapărut la constănţeni şi gazdele au egalat, preluînd apoi conducerea cu 12-11 după un atac al lui Gabrych văzut afară de arbitri! Constănţenii nu au rezistat tensiunii acestui set decisiv, Bled s-a distanţat, Cannestracci a cerut time-out la 20-15 în favoarea slovenilor, s-a făcut 20-16, apoi Gontariu a intrat la serviciu în locului lui M. Pavel. Au urmat două servicii-bombă ale acestuia, 20-18, însă Gabrych a ratat atacul următor, Ashlei l-a imitat la 21-18 şi totul s-a sfîrşit: 25-20 rezultat final.

Calificarea slovenilor s-a datorat preluărilor greşite (gazdele au reuşit peste 20 de puncte direct din serviciu!), dar şi jocului inconsistent pe atac, Gabrych şi mai ales brazilianul Ashlei ratînd mai multe lovituri. Tomis a fost susţinută permanent de cei 60 de suporteri care au făcut deplasarea în Slovenia, însă încurajările fanilor nu au fost de ajuns pentru calificare. „Din păcate nu am reuşit calificarea în Final Four, formaţia slovenă a fost mai bună la meciul retur. Noi nu am reuşit să ne concentrăm şi să obţinem un rezultat pozitiv. Păcat de suporterii care au fost alături de noi, ne pare rău că nu le-am oferit satisfacţia unei calificări”, a spus Radu Began, căpitanul echipei. „Voleiul modern mizează foarte mult pe serviciu. Noi am greşit nepermis la preluare, iar slovenii au dovedit că alcătuiesc o echipă valoroasă”, a declarat antrenorul principal Jorge Cannestracci.

Tomis joacă mîine în campionat

CVM Tomis părăseşte Top Teams Cup cu regretul ratării Final Four, dar cu satisfacţia atingerii în premieră a fazei sferturilor de finală. (Să nu uităm că este singura echipă din România ajunsă pînă în sferturi în actuala ediţie a Cupelor Europene!) De mîine, voleibaliştii de pe Litoral revin la competiţiile interne, pentru că de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, este programată restanţa din etapa a 8-a a Diviziei A1, cu echipa Centrul Naţional CSŞ Lapi Dej. Delegaţia constănţeană a plecat din Bled la cîteva ore după meci, pentru că în această dimineaţă avea cursă aviatică din Veneţia. Sosirea la Constanţa este prevăzută pentru această după-amiază.

Au evoluat formaţiile – Bled (antrenori Dragutin Baltici şi Radovan Gacici): Smuc – Gasparini, Barreto, Cebron, Plesko, Ciuturici, libero: Skorc (au mai jucat Kamnik, Urnaut şi Flajs); CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Ilieş – Erkan, Began, M. Pavel, Gabrych, Ashlei, libero: Tănăsescu (au mai jucat Kuburovici, D. Pavel, Ivkovici, Voinea şi Gontariu). Arbitri: Dimiter Sallata şi Altin Telo (Albania).