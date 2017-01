CVM Tomis Constanţa are viitorul asigurat

Pentru Club Volei Municipal Tomis Constanţa, 2012 a fost primul an cu rezultate notabile în întrecerea cadeţilor şi speranţelor. Lansat de conducerea clubului în urmă cu trei ani, proiectul “Copiii de azi, campionii de mâine” a cules primele roade, titlurile obţinute în acest an demonstrând că la Centrul de copii şi juniori de la clubul constănţean s-a muncit cu folos. „Scopul pentru care am creat această secţie a fost acela de a asigura jucători pentru formaţia de seniori, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Depinde doar de modul în care vom gestiona situaţia. Este un pas foarte important făcut de noi şi acest lucru l-am realizat cu sprijinul autorităţilor locale şi al şcolilor generale unde învaţă aceşti copii. Tocmai de aceea vreau să le mulţumesc celor care ne-au sprijinit pentru a realiza aceste performanţe”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis.

Turneul final al Campionatului Naţional rezervat speranţelor (jucători născuţi în 1997 şi mai mici), desfăşurat în perioada 23-27 mai, la Topliţa, a fost dominat de jucătorii antrenaţi de Cezar Aciobăniţei şi Răzvan Parpală, care au devenit campionii României fără să piardă măcar un set. Rezultate - în Grupa B: 3:0 (25:10, 25:13, 25:16) cu CSS Zalău, 3:0 (25:13, 25:8, 25:18) cu CSS Rm. Sărat şi 3:0 (25:10, 25:15, 25:13) cu LPS Bihorul Oradea; în semifinale: 3:0 (25:14, 25:16, 25:18) cu CSS Nicu Gane Fălticeni; în finală: 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) cu CTF Mihai I Bucureşti. Lotul echipei campioane: Adrian Aciobăniţei (căpitanul echipei şi cel mai complet jucător al turneului, la fel ca în întrecerea cadeţilor, unde a devenit, de asemenea, campion al României), George Gavriz (campion şi la cadeţi), Cătălin Aciobăniţei, Onur Omer, Radu Dediulescu (desemnat cel mai bun centru al turneului de la Topliţa), Eduard Roman, Andrei Gicu, Andrei Jieanu, Mihai Grasu, Levin Izet, Edvin Ali, Vlad Stănescu şi Eduard Ionescu.

„Au fost echipe foarte bune, au fost meciuri strânse, dar noi am fost mai buni şi am devenit campioni”, a spus Cătălin Aciobăniţei. „Este un rezultat foarte bun. Copiii au jucat foarte bine, cea mai bună dovadă fiind că au câştigat toate partidele la turneul final fără a pierde măcar un set. Copiii au progresat în acest an şi rezultatele au apărut”, a declarat antrenorul principal Cezar Aciobăniţei, completat de secundul Răzvan Parpală: „Echipa noastră s-a prezentat foarte bine la turneul final. Am muncit mult în acest sezon, cu două antrenamente în fiecare zi. Sunt băieţi de perspectivă şi, cu seriozitate în pregătire, pot face pasul peste câţiva ani la echipa de seniori”.