CVM Tomis Constanţa, în faţa meciului decisiv pentru Final Four

Pentru jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa a sosit ora duelului decisiv pentru accederea în turneul Final Four al Top Teams Cup. Miercuri, de la ora 20.00, ora României, la Radovljica, formaţia constănţeană trebuie să depăşească şi obstacolul numit Autocommerce Bled, formaţia slovenă fiind ultima piatră de încercare în campania europeană pentru echipa antrenată de Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov înainte de semifinale. Învingători în manşa tur, din urmă cu o săptămînă, cu 3-2, voleibaliştii Tomisului abordează cu un moral ridicat confruntarea din Slovenia, fiind hotărîţi să obţină o mare performanţă la finalul duelului din returul sferturilor de finală. "Vom evolua cu formula de bază, cea care a cîştigat meciul tur de la Constanţa. Sperăm ca preluarea să funcţioneze mult mai bine decît acasă, noi pregătindu-ne în mod special pentru a contracara punctul forte al adversarei", spune Milen Uzunov, antrenorul secund al Tomisului. "Va fi un meci dificil, dar avem şansa noastră să ne calificăm, pentru că şi în cazul în care pierdem există varianta cîştigării setului de baraj. Eu sper totuşi că vom învinge", a declarat brazilianul Ashlei, completat de polonezul Gabrych: "Cred că dacă vom juca la fel cum am făcut-o la Constanţa în primele două seturi vom cîştiga. Trebuie să fim cu adevărat o echipă, trebuie să fim foarte atenţi la preluare pentru că servesc foarte bine". "Va fi foarte greu acum. Trebuie să jucăm cît mai bine pentru a ajunge în Final Four. Vom face totul pe teren. Am venit aici pentru a cîştiga şi pentru a ne califica", a declarat Erkan Togan înaintea partidei cu slovenii.

Tomis va fi susţinută de suporteri şi la Radovljica

În vederea jocului de astăzi, formaţia constănţeană a efectuat aseară antrenamentul oficial în sala care va găzdui întîlnirea, iar în această dimineaţă mai are programat un ultim antrenament. Lotul a fost completat în cursul dimineţii de marţi cu sîrbii Kuburovici şi Ivkovici, sosiţi direct de la Belgrad. Ieri dimineaţă, voleibaliştii Tomisului s-au relaxat efectuînd o plimbare prin Bled, staţiunea slovenă aflată la poalele Alpilor Iulieni fiind perla alpină a acestei ţări. Delegaţia constănţeană este cazată la Hotelul Ribno, un stabiliment de patru stele situat la aproximativ 3 km de Bled. "Condiţiile de cazare sînt excelente. Atmosfera la echipă este foarte bună. Gazdele nu ne-au făcut probleme, aşa cum s-a întîmplat în Olanda", spune Bulent Cadîr, team managerul Tomisului. La fel ca la Doetinchem, formaţia constănţeană va fi susţinută în partida de azi de un grup de suporteri, aproximativ 60 de persoane, care vor fi alături de favoriţi în tentativa lor de a se califica în Final Four.

Formaţiile probabile – Bled (antrenori Dragutin Baltici şi Radovan Gacici): Smuc – Gasparini, Barreto, Cebron, Plesko, Urnaut, libero: Skorc (mai fac parte din lot Satler, Flajs, Kamnik, Dolenc, Ciuturici, Lakota); CVM Tomis (antrenori: Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Ilieş – Erkan, Began, M. Pavel, Gabrych, Ashlei, libero: Tănăsescu (mai fac parte din lot Kuburovici, Gontariu, Ivkovici, D. Pavel, Voinea, Mihăilă, Milotin). Arbitri: Dimiter Sallata şi Altin Telo (Albania).