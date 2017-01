CVM Tomis Constanţa, locul 5 la CN de volei rezervat speranţelor

Desfăşurat în perioada 4-8 mai, la Botoşani, turneul final al Campionatului Național de volei rezervat speranțelor (jucători născuți în anul 2001 și mai mici) a consemnat un rezultat foarte bun pentru formaţia Club Volei Municipal Tomis Constanța. Echipa care îşi desfăşoară activitatea la Tulcea a ocupat în final locul 5, o poziţie demnă de remarcat, mai ales că a fost obţinută în condiţii speciale. „A fost un turneu bun și poate că am fi ajuns să luptăm pentru medalii dacă ne pregăteam în efectiv complet de-a lungul întregului sezon. Abia în ultima săptămână înaintea turneului final am efectuat antrenamente în formula pentru turneul final, când am putut să-i aducem la Tulcea și pe cei patru jucători de la Constanța, Zaharia, Florea, Voicu și Memet. Eu, personal, sunt mulțumit, băieții s-au mobilizat, am sperat la mai mult, dar presiunea turneului final a contat”, declarat antrenorul Constantin Burungiu.

După ce a ocupat locul 3 în Seria a II-a, după o victorie, 3:0 (25:16, 25:21, 25:21) cu LPS Suceava, şi două înfrângeri, 0:3 (17:25, 18:25, 16:25) cu CNNT Craiova şi 0:3 (20:25, 22:25, 14:25), în confruntarea cu CSȘ Botoșani, jucătorii antrenaţi de Constantin Burungiu au câştigat ambele meciuri din turneul locurilor 5-8: 3:0 (25:20, 25:15, 25:9) cu CSȘ Buzău şi 3:1 (25:22, 25:23, 14:25, 25:13) cu CSȘ Caransebeş.

Lotul formației CVM Tomis din turneul de la Botoșani: Alexandru Zaharia, Cosmin Florea, Alexandru Voicu, Ercan Memet, Silviu Partnoi, Alexandru Moroșan, Dragoș Moroșan, Constantin Petrencu, Teodor Arion, Liviu Grigore, Cosmin Buhum și Mihai Miron.

Rezultatele din partidele decisive pentru stabilirea clasamentului final - sâmbătă - turneul locurilor 5-8, semifinale: CSȘ Caransebeș - LPS Suceava 3:1 (13:25, 25:14, 25:20, 25:20), CSȘ Buzău - CVM Tomis Constanța 0:3 (20:25, 15:25, 9:25), turneul locurilor 1-4, semifinale: CSȘ Nicu Gane Fălticeni - CSȘ Botoșani 3:0 (25:11, 25:15, 25:17), CSȘ LAPI Dej - CNNT Craiova 3:0 (25:20, 25:17, 25:13); duminică - finala 7-8: Suceava - Buzău 3:2 (18:25, 25:10, 17:25, 25:8, 15:3), finala 5-6: Caransebeș - Constanța 1:3 (22:25, 23:25, 25:14, 13:25); finala mică: Botoșani - Craiova 1:3 (19:25, 25:23, 18:25, 17:25), finala mare: Fălticeni - Dej 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 22:25).

