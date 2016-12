CVM Tomis Constanţa va întâlni Arcada Galați, în două partide amicale

Jucătorii de la CVM Tomis Constanţa au revenit ieri la antrenamente, în Sala Sporturilor din Constanța, după două zile libere. Pe voleibaliștii tomitani îi așteaptă o săptămână foarte încărcată, cu câte două ședințe de pregătire zilnic și cu două meciuri de verificare împotriva colegei de campionat Arcada Galați. Cele două partide sunt programate vineri, de la ora 16.45, și sâmbătă, de la ora 10.45, în Sala Sporturilor din Constanța.

Reamintim că voleibaliștii constănțeni au susținut primul meci de verificare din această perioadă precompetițională săptămâna trecută, vineri, la Dobrici. CVM Tomis a întâlnit vicecampioana Serbiei, Vojvodina Novi Sad, formație care s-a impus cu scorul de 3:1. „Nu a fost un test foarte edificator pentru echipa noastră, deoarece abia am reluat pregătirile și nici nu suntem cu lotul complet. Urmează două amicale cu Arcada Galați, apoi turneul din Polonia. Vor fi teste utile, pentru că noi avem nevoie de cât mai multe meciuri acum, ca să integrăm jucătorii nou-veniți la echipă”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al Tomisului, după întâlnirea de la Dobrici. „Pentru noi a fost prima partidă jucată în această formulă. Venim după o perioadă de acumulări pe plan fizic, așa se explică prestația mai puțin reușită. Mai avem destul de muncă pentru a ne îmbunătăți evoluția și sunt convins că vom reuși performanțe cel puțin la fel de bune ca în sezonul trecut”, a afirmat centrul Sergiu Stancu. „Trebuie să felicit echipa sârbă pentru victorie. Deși în lot sunt mulți jucători tineri, ei alcătuiesc o formație foarte bună. În plus, s-a văzut în meciul contra noastră că au în spate o perioadă mai lungă de pregătire și mai multe meciuri de verificare, în timp ce pentru noi a fost abia primul. Nu mă așteptam la o înfrângere atât de clară, dar s-a văzut că nu avem încă ritmul potrivit pentru meciuri”, a spus extrema Bojan Janic, sârbul transferat în această vară la Tomis. „Am întâlnit un adversar destul de puternic, iar noi nu am reușit cea mai bună prestație. Sârbii au meritat victoria, în timp ce noi trebuie să corectăm în viitor greșelile comise astăzi (n.r. - vineri). Urmează meciuri amicale foarte tari, cu adversari de clasă, și trebuie să ne putem la punct cât mai repede jocul, astfel ca în prima etapă a noului campionat să putem evolua cât mai aproape de valoarea noastră”, a declarat centrul Andrei Spînu.