CVM Tomis Constanţa va participa la un turneu de „cinci stele”

Neînvinsă în partidele oficiale disputate în acest sezon, două în campionat şi trei în Cupa României, CVM Tomis Constanţa se pregăteşte pentru adevăratul examen al acestui sfîrşit de an, debutul în Cupele Europene. Cinci săptămîni au mai rămas pînă la primul meci din 16-imile Cupei CEV, „dubla” cu Montpellier Volley fiind programată pe 2 şi 9 decembrie. Pentru a se afla într-o formă optimă la ora acestor jocuri cu echipa franceză, campioana României la volei masculin îşi va măsura forţele într-un turneu amical care se va desfăşura în Muntenegru, în perioada 19-21 noiembrie. Constănţenii vor juca alături de OK Budvanska Rivijera Budva (clubul organizator), Sisley Treviso şi Dinamo Moscova. „Gazdele ne-au invitat la acest turneu, unde vom juca alături de echipe foarte puternice. Este un turneu binevenit, la care vom întîlni formaţii mult mai bune, zic eu, decît am întîlnit în ultimii ani, chiar şi în Cupele Europene. Era o invitaţie pe care nu o puteam refuza! Cînd te invită cineva la „masa bogaţilor” nu e frumos să refuzi, că altfel cine ştie cînd te mai bagă în seamă? Pentru a putea onora invitaţia, am reprogramat meciul cu Unirea Dej, pe care îl vom disputa în devans, duminică, a doua zi după ce jucăm la Zalău”, a anunţat Bulent Cadîr, team-managerul grupării constănţene.

Programat pe 21 noiembrie, meciul Unirea Dej - CVM Tomis, din etapa a 7-a, a fost mutat pe 8 noiembrie, urmînd să se joace a doua zi după întîlnirea Remat Zalău - CVM Tomis, contînd pentru etapa a 5-a. Tot din motive de calendar, campionii au obţinut acceptul echipei CVM Braşov, adversara din etapa a 4-a, ca jocul programat iniţial la Constanţa, pe 4 noiembrie, să aibă loc la Braşov. Constănţenii vor juca, aşadar, trei meciuri săptămîna viitoare, într-un mini-turneu în Ardeal care va urma partidei cu Steaua, programată sîmbătă la Bucureşti, în etapa a 3-a a Diviziei A1.

Adversari de Liga Campionilor pentru CVM Tomis

Celelalte trei formaţii care vor juca în turneul de la Budva (oraş turistic la ţărmul Mării Adriatice) sînt echipe obişnuite cu participarea în Liga Campionilor. Cea mai titrată este, de departe, Sisley Treviso, clubul italian avînd în vitrină 11 trofee europene, dintre care patru Cupe ale Campionilor (ultima în 2006), şi 9 titluri de campionă naţională (ultimul în 2007). Interesant este că Sisley nu a reuşit să se califice pentru actuala ediţie a Cupelor Europene, ceea ce spune totul despre valoarea campionatului italian! Din lotul formaţiei din Treviso fac parte, printre alţii, internaţionalii Papi, Fei, Farina (toţi Italia), Horstink (Olanda), Kohut (Slovacia) şi Ricardo Garcia (Brazilia). Dinamo Moscova este multiplă campioană a URSS şi a Rusiei (ultima oară în 2008), avînd în lot marea majoritate a titularilor de la naţionala Rusiei, Grankin, Poltavsky, Yakovlev, Volkov, Ostapenko şi Berejko, plus libero-ul naţionalei bulgare, Salparov. Campioana Muntenegrului se bazează pe jucători avînd şcoala fostei Iugoslavii, cel mai cunoscut fiind internaţionalul sîrb Boskan. În sezonul 2007-2008, Budvanska a ocupat locul 3 în Cupa CEV, iar anul acesta, alături de moscoviţi, sînt calificaţi în grupele Ligii Campionilor.