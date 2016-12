CVM Tomis Constanţa va reprezenta România în Liga Campionilor

Confederaţia Europeană de Volei (CEV) a comunicat numele echipelor care vor participa la ediţia 2014-2015 a Ligii Campionilor la volei masculin. Pentru al doilea an consecutiv, campioana CVM Tomis Constanţa este înscrisă direct în competiţie, această participare fiind a treia consecutivă pentru formaţia de pe litoral, care în ediţia 2012-2013, la debutul său absolut în LC, primise wild-card.

În sezonul respectiv, CVM Tomis a ocupat locul 3 în clasamentul final al grupei E, cu doar 4 puncte, obţinute după o victorie cu 3:0 la Constanţa în faţa campioanei Turciei, Fenerbahce Istanbul, şi un 2:3 la Istanbul. Pe primele două locuri s-au clasat PGE Skra Belchatow (Polonia), cu 18p (maximum posibil), şi Dinamo Moscova, cu 12p, ambele obţinând calificarea pentru play-off-ul Ligii Campionilor.

În ediţia trecută, formaţia constănţeană „a ridicat ştacheta”, reuşind trei victorii (una cu Halkbank, două cu Hypo Tirol) şi trei înfrângeri! Cu 9 puncte, campioana României a ocupat locul 3 în Grupa F, după Jastrzebski Wegiel 14p şi Halkbank Ankara 13p, dar înaintea lui Hypo Tirol Innsbruck. Echipele din Polonia şi Turcia s-au calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce Tomis a evitat eliminarea din Cupele Europene şi a continuat în Cupa CEV. Constănţenii au depăşit faza Challenge Round, unde au trecut de Maliye Milli Piyango Ankara, dar au fost eliminaţi în semifinale, după set de aur, de viitoarea câştigătoare a trofeului, Paris Volley.

FORMATUL COMPETIŢIEI RĂMÂNE ACELAŞI Cele 28 de echipe acceptate în Liga Campionilor vor fi împărţite în şapte grupe, în care se va juca fiecare cu fiecare, tur-retur. Câştigătoarele de grupă plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 vor obţine calificarea pentru play-off 12 (una dintre aceste 13 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri). Ultima ocupantă a locului 2 plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei.

PARTICIPARE SELECTĂ Iată lista completă a celor 28 de echipe care se vor afla, pe 27 iunie 2014, în urnele tragerii la sorţi programate la Viena, în ordinea clasamentului coeficienţilor CEV: Cucine Lube Treia, Sir Safety Perugia şi Copra Elior Piacenza (Italia), PGE Skra Belchatow, Asseco Resovia Rzeszow şi Jastrzebski Wegiel (Polonia), Zenit Kazan şi Lokomotiv Novosibirsk (Rusia), Halkbank Ankara şi Fenerbahce Grundig Istanbul (Turcia), Knack Roeselare şi Precura Antwerp (Belgia), Berlin Recycling Volleys şi VfB Friedrichshafen (Germania), Tours VB şi Paris Volley (Franţa), Olympiacos Pireu (Grecia), Hypo Tirol Innsbruck (Austria), CVM TOMIS CONSTANŢA (ROMÂNIA), ACH Volley Ljubljana (Slovenia), CAI Teruel (Spania), Marek Union-Ivkoni Dupniţa (Bulgaria), Jihostroj Ceske Budejovice (Cehia) şi Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru) - formaţii acceptate direct în competiţie; Belogorie Belgorod (Rusia) - deţinătoarea trofeului, Noliko Maaseik (Belgia), Posojilnica AICH/DOB (Austria), Energy Investments Lugano (Elveţia) - echipe care au primit wild-card (invitaţie de participare).

Practic, cinci formaţii dintre cele 28 nu au jucat şi la ediţia precedentă! Nu mai participă Ostrava (Cehia), Trentino Diatec (înlocuită de Perugia), Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Belchatow), Arkas Izmir (Fenerbahce) şi Galatasaray Istanbul (Turcia primea anul trecut wild-card, acum a venit rândul Belgiei).

ROMÂNIA VA AVEA O REPREZENTANTĂ ŞI ÎN LIGA CAMPIONILOR LA VOLEI FEMININ Tot ieri s-au anunţat şi numele celor 20 de echipe din Liga Campionilor la volei feminin, între ele aflându-se şi campioana României, Ştiinţa Bacău, aflată la a doua participare în această competiţie. Tragerea la sorţi va avea loc tot pe 27 iunie, la Viena, odată cu tragerea la sorţi din competiţia masculină.